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Нидерланды обвинили разведку России в попытке украсть файлы о расследовании крушения «Боинга» под Донецком

Associated Press
10:41, 4 октября 2018
Надежный источник

Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд утверждает, что военная разведка России пыталась украсть документы о расследовании авиакатастрофы MH17 на Украине.

Власти Нидерландов объявили, что в апреле выслали четырех российских разведчиков, которые планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия.

В кибератаке заподозрили четырех человек: это Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.

У одного из высланных сотрудников разведки нашли ноутбук, который ранее использовали для кибератак на прокуратуру и полицию Малайзии. Малайзия — одна из стран, которая входит в международную группу по расследованию катастрофы MH17.

МИД Великобритании ранее заявил, что ГРУ России стоит за серией кибератак, совершенных разными хакерскими группировками в последние годы. В МИД России назвали заявления британских дипломатов «фантазиями».
24 мая 2018 года международная следственная группа, расследующая крушение малазийского «Боинга» под Донецком, заявила, что самолет сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который находится на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады ПВО, дислоцированной под Курском.

Крушение «Боинга» на Украине

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