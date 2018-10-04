Нидерланды обвинили разведку России в попытке украсть файлы о расследовании крушения «Боинга» под Донецком
Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд утверждает, что военная разведка России пыталась украсть документы о расследовании авиакатастрофы MH17 на Украине.
Власти Нидерландов объявили, что в апреле выслали четырех российских разведчиков, которые планировали совершить кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия.
В кибератаке заподозрили четырех человек: это Алексей Сергеевич Моренец, Евгений Михайлович Серебряков, Олег Михайлович Сотников и Алексей Валерьевич Минин.
У одного из высланных сотрудников разведки нашли ноутбук, который ранее использовали для кибератак на прокуратуру и полицию Малайзии. Малайзия — одна из стран, которая входит в международную группу по расследованию катастрофы MH17.