В Москве и других городах России прошли акции КПРФ против пенсионной реформы. На некоторых митингах требовали отставки президента

В воскресенье, 2 сентября, в разных городах России прошли акции коммунистов против повышения пенсионного возраста. Самая массовая из них состоялась в Москве на проспекте Академика Сахарова. Полиция оценила количество участников в шесть тысяч человек, организаторы — в 100 тысяч, передает «Интерфакс». По данным «Белого счетчика», в акции приняли участие чуть меньше девяти тысяч человек, причем около половины из них покинули проспект Академика Сахарова уже через час после ее начала.

Началась акция КПРФ на проспекте Сахарова#КровавыйКвадрокоптер pic.twitter.com/8sQlXa2cBz — Актуальная Политика (@Current_policy) September 2, 2018

Участники митинга держали в руках плакаты с надписями «Вся власть — рабочим», «Долой власть капитала» и скандировали: «Долой, долой буржуазный строй». С критикой пенсионной реформы со сцены выступил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Коммунисты настаивают на проведении референдума о повышении пенсионного возраста.

Также 2 сентября на Суворовской площади Москвы свой митинг провела «Справедливая Россия», на него вышли полторы тысячи человек. Они приняли итоговую резолюцию с требованием предотвратить дальнейшее принятие пенсионной реформы. По данным «ОВД-Инфо», на митинге был задержан один человек.

Акции, организованные КПРФ, также прошли в Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Новосибирске и других городах. Как сообщает «МБХ-Медиа», на некоторых митингах люди требовали отставки правительства и президента.

В Екатеринбурге и Липецке состоялись акции под названием «Позорный полк» — люди выходили на улицы с портретами депутатов думской фракции «Единой России».

9 сентября, в единый день голосования, против пенсионной реформы собираются протестовать сторонники Алексея Навального. Сам он не сможет принять участие в акции — неделю назад его арестовали на 30 суток из-за январской «забастовки избирателей».