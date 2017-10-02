1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона, запрещенный испанским судом. Власти Испании практически сорвали голосование, закрыв часть избирательных участков и запретив доступ к спискам избирателей. В ответ на это правительство Каталонии разрешило участникам референдума печатать бюллетени дома и голосовать на любых участках. По итогам референдума президент Каталонии Карлес Пучдемон объявил , что регион получил право создать свое собственное независимое государство, поскольку за такой вариант проголосовало абсолютное большинство пришедших на избирательные участки. Премьер-министр Испании Мариано Рахой, в свою очередь, объявил о провале референдума. «Медуза» прочитала каталонскую газету La Vanguardia и мадридские выпуски El País и ABC, чтобы понять, как оценивают итоги голосования противоположные стороны.

La Vanguardia, редакционная колонка

Безысходность. Мы не верим, что есть другое слово, которое может лучше описать состояние духа большинства каталонского общества в эти моменты. Сцены противостояния, пережитые вчера Каталонией, облетели весь мир и оставили след, которые будет очень трудно стереть. Безысходность — это самое подходящее слово…

Граждане Каталонии могли бы свободно проголосовать за достоинство, разумность, спокойствие и поиск выхода. Вчера случилось нечто серьезное. Мы разделяем боль и негодование многих граждан. Но в сложных ситуациях всегда следует искать выход. Нельзя позволить негодованию похоронить нас.

La Vanguardia, колонка директора издания Мариуса Карола

То, что произошло вчера, — это провал политики. Политика существует для того, чтобы решать проблемы, а не для того, чтобы создавать новые. Нельзя делегировать судьям, прокурорам и полицейским решение политических проблем, тем более когда они превращаются в проблемы государства. В Каталонии существует политическая проблема, она не новая, и она выросла оттого, что ее не решили в свое время…

Провал политики — это провал для всех. Я не могу разглядеть смысл вчерашних событий. Что, кто-то правда верит в то, что вчера удалось ослабить сторонников независимости? Еще хуже то, что теперь нас ожидают очень тяжелые дни и новые эпизоды противостояния. Это издание устало просить о диалоге.

El País, редакционная колонка

И национальное правительство, и Женералитат (правительство Каталонии — прим. «Медузы») вчера поспешили объявить о своей победе — и это после того, как жителям Каталонии пришлось пережить день позора. Это стало возможно благодаря ксенофобному высокомерию, вступившему в союз с антисистемными силами — его олицетворяет Карлес Пучдемон — и абсолютной неспособностью решить проблему со стороны Мариано Рахоя.

…Главные виновники [случившегося] — президент Женералитата и президент парламента, которые давно начали процесс, настроенный на то, чтобы противопоставить каталонцев друг другу, а саму Каталонию — всей остальной Испании. Они вели себя совсем не так, как себя ведут лидеры всех граждан своей страны, они нагло выражали свои интересы, демонстрируя признаки невероятного сектантства. И они сделали это, проявив неуважение к конституции, статуту Каталонии, ее демократическим представителям и духу и букве Уголовного кодекса.

El País, колумнист Хорхе Галиндо:

Для социальной психологии не является новым или неизвестным механизм, который заставляет нас верить всему, что говорят свои. Он основан на многих когнитивных искажениях: мы подчиняемся тому, кто к нам ближе и чьи мотивы нам понятнее; нам сложно подвергать сомнению свою точку зрения; нас успокаивает мысль о том, что мы правы. Все это помогает понять, почему в ситуации вроде той, что вчера возникла в Каталонии, желающие поставить под сомнение государство использовали фотографии сомнительного происхождения и с откровенными признаками ретуши вместо того, чтобы воспользоваться сотнями достоверных и ярких изображений.

Fake News лучше всего подходят в ситуациях поляризации, мы это уже видели во многих странах… Не является совпадением, например, то что больше всего слухов появилось во время кампании по «Брекзиту» и во время выборов Дональда Трампа. Их националистический компонент оказался уместным: ведь в ДНК этой идеологии заложена попытка одной группы отделить себя от всех остальных. Эта среда подпитывает уже упомянутые когнитивные искажения: в результате поиски истины превращаются в замкнутый круг.

ABC, колумнист Хосе Мария Караскаль

Что вчера произошло в Каталонии? Разумеется, не референдум. Это не было даже пародией на референдум, поскольку не были соблюдены условия проведения таких голосований: ни списка голосующих, ни избирательных участков, ни контроля, ни подсчета, ни системы передачи результатов. Можно было голосовать где угодно, в том числе и прямо на улице, одни голосовали по несколько раз, а другие — прямо в здании парламента, и этим все сказано. Можно говорить, что это был фарс, глупость, гротеск, но я скорее воспринимаю это как вызов легальной системе Испании. Это заставляет меня взглянуть на реакцию властей, выраженную национальной полицией и гражданской гвардией.

Был ли их ответ пропорционален? Если оценивать размах событий, которые правильнее назвать восстанием, чем неподчинением, то я не знаю, что думаете вы, но мне кажется, что ответ специальных служб Испании был скромным и даже сдержанным. Они столкнулись с настоящим государственным переворотом, организованном своими же — правительством Каталонии, что является отягчающим обстоятельством.

ABC, колумнист Игнасио Камачо

Принять вчерашний мрачный карнавал за отдаленное подобие демократии может только общество, больное сектантством, отравленное произволом, интеллектуально обессиленное бессмыслицей. В этом состоянии отчуждения и пребывают некоторые каталонцы, к сожалению. Вспомним и некоторые постыдные детали, от воображаемого списка избирателей или людей, голосующих прямо на улице, до непрозрачных избирательных урн. Даже [президент Венесуэлы] Николас Мадуро не решился бы на такую бесстыдную фальсификацию…

Вчера в Каталонии был не референдум, а фундаментальное нарушение демократического порядка. Преступление, которого можно было бы избежать, если бы правительство использовало существующие конституционные механизмы… Марианизм (т. е. премьер-министр Испании Мариано Рахой и его сторонники — прим. «Медузы») избрал — то ли из-за осторожности, то ли из-за страха — другую стратегию и провел несколько недель, бегая за раскольниками и обязывая полицию играть с ними в кошки-мышки.