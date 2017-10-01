истории

Как проходит референдум в Каталонии. Хроника Полиция применила к протестующим резиновые пули

Прямой эфир
Обновлено: 10:40, 1 октября 2017

Что происходит: референдум о независимости в Каталонии

Позиция правительства Испании: референдум нелегитимен

Столкновения: между полицией и протестующими

Количество пострадавших: неизвестно

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости. Власти Испании считают его незаконным — больше половины участков для голосования блокирует полиция. На улицах Барселоны происходят столкновения протестующих с полицией; полиция применила резиновые пули. «Медуза» следит за развитием событий в реальном времени.

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