Как проходит референдум в Каталонии. Хроника Полиция применила к протестующим резиновые пули

1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости. Власти Испании считают его незаконным — больше половины участков для голосования блокирует полиция. На улицах Барселоны происходят столкновения протестующих с полицией; полиция применила резиновые пули. «Медуза» следит за развитием событий в реальном времени.