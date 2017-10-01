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Как проходит референдум в Каталонии. Хроника Полиция применила к протестующим резиновые пули
Что происходит: референдум о независимости в Каталонии
Позиция правительства Испании: референдум нелегитимен
Столкновения: между полицией и протестующими
Количество пострадавших: неизвестно
1 октября в Каталонии проходит референдум о независимости. Власти Испании считают его незаконным — больше половины участков для голосования блокирует полиция. На улицах Барселоны происходят столкновения протестующих с полицией; полиция применила резиновые пули. «Медуза» следит за развитием событий в реальном времени.