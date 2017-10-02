Каталония проголосовала за независимость. Итоги непризнанного референдума

Власти Каталонии объявили о победе сторонников отделения от Испании на референдуме 1 октября. По их данным, за независимость высказались 90% проголосовавших. При этом явка, по утверждению правительства региона, составила 42%, несмотря на попытку Мадрида блокировать голосование. Если эти данные верны, получается, что на участки пришло столько же каталонцев, сколько во время «опроса» о независимости в 2014 году — тогда Мадрид тоже был против, но не применял силу. Как и в 2014-м, объявленные результаты сильно расходятся с данными соцопросов, которые показывали не более 47% поддержки сторонников отделения.

Голосование проходило без независимых или международных наблюдателей по правилам, которые изменили за час от открытия избирательных участков. Власти Каталонии разрешили желающим проголосовать приходить на любой участок. Для защиты от повторного голосования должны были использовать электронные списки, но сервер с базой данных в итоге отключили. В урны можно было опускать любые бюллетени — даже напечатанные на домашнем принтере.

📊 Resultats del Referèndum de #1OCT + 770.000 censats a col·legis clausurats pic.twitter.com/zCBEdsuKZp — Govern. Generalitat (@govern) October 1, 2017

Президент Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что формальная процедура отделения от Испании начнется в ближайшие дни. «Граждане Каталонии дали нам право на провозглашение независимого государства», — сказал он после объявления итогов голосования. Премьер-министр Испании Мариано Рахой, в свою очередь, заявил, что это был не референдум, а «всего лишь постановочная акция». Он намерен созвать парламент, чтобы обсудить действия каталонских властей и в особенности местной полиции (моссос), которые фактически бездействовали 1 октября. Утром после референдума испанские биржи открылись падением индекса IBEX 35 на 1,3%.

Hoy nos levantamos con 840 heridos, muchos de gravedad, el delito , querer poner una papeleta en una caja de plástico#CatalanReferendum pic.twitter.com/D8j5lqQ6U0 — Jordi A.M#orgullCCOO (@JordiArnaizM) October 2, 2017

В результате столкновений с полицией за медицинской помощью обратились 844 человека. Характер травм не уточняется, но, по данным источника El Pais, речь идет в основном о приступах паники и раздражении от примененного полицией газа. Серьезно пострадали два человека: одному из протестующих резиновая пуля попала в глаз, у другого случился инфаркт. В столкновениях травмы также получили 33 сотрудника национальной полиции и гражданской гвардии.

В столкновениях с полицией в Каталонии пострадали 460 человек Meduza

Евросоюз пока никак не отреагировал на итоги непризнанного референдума. По поводу событий в Каталонии 1 октября высказались только премьер-министры Бельгии и Словении — оба осудили жесткий разгон сторонников независимости. К ним присоединилась глава Шотландии Никола Стерджен, она также выступает за отделение от Великобритании через референдум. «Ну и кто теперь диктатор?» — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в своем традиционном воскресном телешоу, критикуя действия Мадрида.

Москва также пока официально не высказалась об итогах референдума, но утром 2 октября глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил «Интерфаксу», что «происходящее в Каталонии является отчасти следствием политики Запада в бывшей Югославии; именно тогда — в Косово — был открыт ящик Пандоры».