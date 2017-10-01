Власти Испании фактически сорвали референдум о независимости Каталонии: одни участки не открылись, в другие ворвалась полиция

На 1 октября в Каталонии был запланирован референдум о независимости региона от Испании. Вопреки попыткам Мадрида не допустить даже начала голосования, многие избирательные участки все же открылись, хотя принцип голосования пришлось максимально упростить — так что насколько референдум будет показательным, неизвестно. На многие участки ворвалась полиция и забрала урны для голосования. В разных местах Барселоны и других городов Каталонии образовались стихийные протесты, которые полиция разгоняла резиновыми пулями.

Референдум 1 октября начался вопреки попыткам испанских властей его остановить. Еще 20 сентября в Каталонии прошли обыски и задержания тех, кто участвовал в организации референдума, признанного незаконным Конституционным судом. Местная полиция (Моссос) должна была не допустить открытия участков и изъять урны и бюллетени из школ. Чтобы это предотвратить, активисты собрались около участков с ночи и просто не пустили туда полицейских — а те, в свою очередь, не очень-то и настаивали на своем. В результате, по утверждению правительства Каталонии, в 9 утра по местному времени (10:00 мск) открылись 73% участков.

Centenares de personas pasan su segunda noche en colegios del 1-O para impedir su desalojo #1octL6 https://t.co/8Vfm0KVFPD pic.twitter.com/GK3bYAgBWm — laSexta Noticias (@sextaNoticias) October 1, 2017

В последний момент правила голосования изменили. За час до открытия было объявлено, что любой каталонец может проголосовать на любом участке, так как не все комиссии смогли начать работу. Чтобы предотвратить повторное голосование, задействовали систему «всеобщей переписи»: перед тем, как выдать бюллетень, комиссия должна проверить по электронной базе данных, что вы еще не голосовали. Уже через час после начала голосования сервер с этой базой и интернет на всех участках отключило МВД Испании.

1-La @guardiacivil desactiva el censo universal. Ahora mismo una misma persona puede votar varias veces en distintos colegios #EstamosporTI pic.twitter.com/uit0PRanr0 — Ministerio Interior (@interiorgob) October 1, 2017

Для голосования решили принимать бюллетени без степеней защиты — распечатанные даже на домашнем принтере. Их опускают в урны без обычных для Испании конвертов, которые гарантируют тайну голосования. Мадрид назвал все это «электоральным позором», не имеющим отношения к демократии. Была попытка запустить электронное голосование по номеру мобильного телефона, но сайт работал меньше получаса.

Agentes intervienen urnas y papeletas en distintos colegios de #Barcelona. Cumplimos la legalidad #EstamosporTI pic.twitter.com/kqg3LyW7jc — Policía Nacional (@policia) October 1, 2017

Для закрытия участков привлекли национальную полицию и гражданскую гвардию. Они прорывались в здания и конфисковывали урны и бюллетени. Против протестующих применили в том числе резиновые пули, пострадали, по предварительным данным 337 человек. Ранения также получили 9 полицейских и двое гвардейцев. МВД Испании запустило в соцсетях кампанию #EstamosporTi (исп. мы на твоей стороне). Прокуратура, в свою очередь, начала расследование действий Моссос — ведомство считает, что каталонские полицейские не исполнили распоряжение по блокировке участков и не оказывают поддержку гвардии.

Полиция жестко разгоняет участников референдума в Каталонии Meduza

В Мадриде второй день подряд проходят акции протеста против референдума. Накануне голосования, 30 сентября, в центре столицы собрались около 10 тысяч человек. Там были замечены националисты, вскидывающие руку в фашистском приветствии. Протесты продолжились 1 октября, когда стартовал референдум, собравшиеся кричат лозунги «Соблюдайте Конституцию» и «Каталония — тоже Испания».

В Мадриде прошла демонстрация против независимости Каталонии Meduza

Власти Каталонии назвали действия Мадрида новой волной репрессий, сравних их со временами генералиссимуса Франсиско Франко. На референдуме проголосовали несколько нынешних и бывших футболистов «Барселоны», клуб уже задумался об отмене предстоящего 1 октября матча с «Лас-Пальмас» (игроки последнего нашили на футболки испанский флаг в честь единства страны). «Трусливый премьер-министр [Мариано Рахой] заполонил наш город полицией. Барселона — город мира, он тебя не боится», — заявила мэр Барселоны Ада Колау. В пользу того, чтобы каталонцам «дали спокойно проголосовать», высказалась первый министр Шотландии Никола Стерджен (которая также хочет провести подобный референдум).