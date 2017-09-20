Власти Каталонии отказались отменить референдум о независимости; Мадрид ответил арестами и обысками. Главное
Alejandro Garcia / EPA / Scanpix / LETA
В Каталонии 20 сентября прошли задержания и обыски, с помощью которых Мадрид пытается полностью прекратить попытки организовать референдум о независимости региона от Испании. Местное руководство отказалось подчиниться решению испанского Конституционного суда, который объявил плебисцит, уже назначенный на 1 октября 2017 года, незаконным. «Медуза» рассказывает, что сейчас происходит в Каталонии.
Каталония не первый год пытается отделиться от Испании с помощью формальных юридических процедур. Неофициальные референдумы уже проходили в 2009 и 2011 годах. В 2014-м попытка референдума была заблокирована Конституционным судом Испании, поэтому вместо него в Каталонии провели «гражданский опрос»: почти 81% проголосовавших выступил за отделение от Испании.
Помимо этого каталонский парламент дважды (2013 и 2015) принимал декларацию о начале процесса отделения — и оба раза ее так же блокировал Конституционный суд страны. Большинство в парламенте Каталонии сейчас у сторонников независимости: коалиция «Вместе за» и «Кандидатура народного единства» совместно обладают 72 из 135 мандатов.
Новый референдум запланировали на 1 октября 2017 года. Такое решение парламент Каталонии принял 6 сентября. Уже на следующий день подготовка референдума была вновь приостановлена Конституционным судом Испании. Правительство Каталонии это не остановило, и оно занялось проработкой деталей голосования. Мадрид попытался сдержать подготовку, потребовав от Каталонии еженедельных подробных отчетов обо всех финансах — чтобы бюджетные средства не тратили на референдум. 14 сентября Каталония отказалась отчитываться о тратах и попыталась оспорить внешний контроль над своими финансами.
"El govern de la Generalitat cuelga en la web del referéndum la papeleta y el anuncio del 1-O"https://t.co/hkSyYVuybj pic.twitter.com/8aRjzNEdcU— Joseba Mirena (@CasviFactory) September 19, 2017
20 сентября Гражданская гвардия Испании начала обыски и задержания по делу о подготовке референдума. Под стражу взяли не менее 14 сотрудников министерств экономики, иностранных дел, труда и соцзащиты, а также аппарата правительства Каталонии. Всего подозреваемыми по делу о неисполнении судебных решений и хищениях проходят около 20 человек. В ходе обысков также обнаружили девять миллионов бюллетеней, заготовленных для референдума (всего в Каталонии живут 7,5 миллиона человек).
Trabajadores de Treball i Afers Socials colocan una caja a modo de urna ante la guardia civil. "Arma de construcción masiva", reza la 'urna' pic.twitter.com/lk9URJzjtg— Jessica Mouzo (@CinzasNoPeto) September 20, 2017
Глава Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что центральные власти фактически отменили в регионе самоуправление и ввели чрезвычайное положение. Обыски и задержания проходят на фоне массовых протестов. При этом о беспорядках ничего не сообщается: местная полиция не участвует в следственных действиях, но и не разгоняет протестующих, обеспечивая кордоны безопасности. Против наступления на свободу самоопределения выступил местный футбольный клуб «Барселона».
Los manifestantes, sentados en el suelo, para intentar barrer el paso al coche donde iba detenido Xavi Puig, responsable de Exteriores. pic.twitter.com/DPifHEJNDi— Guillem Andrés (@Guillem_Andres) 20 сентября 2017 г.