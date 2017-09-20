Власти Каталонии отказались отменить референдум о независимости; Мадрид ответил арестами и обысками. Главное

В Каталонии 20 сентября прошли задержания и обыски, с помощью которых Мадрид пытается полностью прекратить попытки организовать референдум о независимости региона от Испании. Местное руководство отказалось подчиниться решению испанского Конституционного суда, который объявил плебисцит, уже назначенный на 1 октября 2017 года, незаконным. «Медуза» рассказывает, что сейчас происходит в Каталонии.

Каталония не первый год пытается отделиться от Испании с помощью формальных юридических процедур. Неофициальные референдумы уже проходили в 2009 и 2011 годах. В 2014-м попытка референдума была заблокирована Конституционным судом Испании, поэтому вместо него в Каталонии провели «гражданский опрос»: почти 81% проголосовавших выступил за отделение от Испании.

Помимо этого каталонский парламент дважды (2013 и 2015) принимал декларацию о начале процесса отделения — и оба раза ее так же блокировал Конституционный суд страны. Большинство в парламенте Каталонии сейчас у сторонников независимости: коалиция «Вместе за» и «Кандидатура народного единства» совместно обладают 72 из 135 мандатов.

Новый референдум запланировали на 1 октября 2017 года. Такое решение парламент Каталонии принял 6 сентября. Уже на следующий день подготовка референдума была вновь приостановлена Конституционным судом Испании. Правительство Каталонии это не остановило, и оно занялось проработкой деталей голосования. Мадрид попытался сдержать подготовку, потребовав от Каталонии еженедельных подробных отчетов обо всех финансах — чтобы бюджетные средства не тратили на референдум. 14 сентября Каталония отказалась отчитываться о тратах и попыталась оспорить внешний контроль над своими финансами.

"El govern de la Generalitat cuelga en la web del referéndum la papeleta y el anuncio del 1-O"https://t.co/hkSyYVuybj pic.twitter.com/8aRjzNEdcU — Joseba Mirena (@CasviFactory) September 19, 2017

20 сентября Гражданская гвардия Испании начала обыски и задержания по делу о подготовке референдума. Под стражу взяли не менее 14 сотрудников министерств экономики, иностранных дел, труда и соцзащиты, а также аппарата правительства Каталонии. Всего подозреваемыми по делу о неисполнении судебных решений и хищениях проходят около 20 человек. В ходе обысков также обнаружили девять миллионов бюллетеней, заготовленных для референдума (всего в Каталонии живут 7,5 миллиона человек).

Trabajadores de Treball i Afers Socials colocan una caja a modo de urna ante la guardia civil. "Arma de construcción masiva", reza la 'urna' pic.twitter.com/lk9URJzjtg — Jessica Mouzo (@CinzasNoPeto) September 20, 2017

Глава Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что центральные власти фактически отменили в регионе самоуправление и ввели чрезвычайное положение. Обыски и задержания проходят на фоне массовых протестов. При этом о беспорядках ничего не сообщается: местная полиция не участвует в следственных действиях, но и не разгоняет протестующих, обеспечивая кордоны безопасности. Против наступления на свободу самоопределения выступил местный футбольный клуб «Барселона».