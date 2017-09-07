В Каталонии назначили дату референдума о независимости

Парламент Каталонии проголосовал за проведение 1 октября 2017 года референдума о независимости от Испании. За законопроект проголосовали 72 из 135 депутатов местного парламента при 11 воздержавшихся.

Сразу же после голосования законопроект был подписан президентом Каталонии Карлесом Пучдемоном. Если более половины участников референдума проголосуют «за», говорится в документе, то об отделении от Испании будет объявлено в течение 48 часов после подведения результатов.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой, в свою очередь уже объявил, что обратится в Конституционный суд с целью признания решения о референдуме незаконным. Рахой также назначил на четверг, 7 сентября, экстренное заседание правительства в связи с планами Каталонии провести рефрендум.