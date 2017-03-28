Парламент Шотландии одобрил проведение нового референдума о независимости
Парламент Шотландии 28 марта поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Предложение первого министра Николы Стерджен поддержали 69 депутатов, 59 проголосовали против.
Министр правительства Великобритании по делам Шотландии Дэвид Манделл заявил, что власти страны не будут вести переговоры с Шотландией о новом референдуме до завершения процесса выхода из Евросоюза, то есть, как пишет The Guardian, до 2020-х годов.
Стерджен заявляла о намерении провести референдум в период с осени 2018 года по весну 2019-го.
В 2016 году на референдуме о выходе Великобритании из Евросоюза большинство жителей Шотландии проголосовали против, однако сторонники «Брекзита» победили с небольшим перевесом.
После подписания королевой Великобритании закона о запуске «Брекзита» в марте 2017 года первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о подготовке к новому референдуму о независимости. Правительство Великобритании выступило против этих планов.
Первый референдум о выходе из Великобритании прошел в Шотландии в сентябре 2014 года. Тогда остаться в составе королевства пожелали 55,3% голосовавших.