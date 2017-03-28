Парламент Шотландии одобрил проведение нового референдума о независимости

Парламент Шотландии 28 марта поддержал проведение нового референдума о независимости от Великобритании. Предложение первого министра Николы Стерджен поддержали 69 депутатов, 59 проголосовали против.

Министр правительства Великобритании по делам Шотландии Дэвид Манделл заявил, что власти страны не будут вести переговоры с Шотландией о новом референдуме до завершения процесса выхода из Евросоюза, то есть, как пишет The Guardian, до 2020-х годов.

Стерджен заявляла о намерении провести референдум в период с осени 2018 года по весну 2019-го.