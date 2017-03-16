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Королева Елизавета II одобрила «Брекзит». Правительство может начать процедуру выхода из ЕС

BBC News
11:12, 16 марта 2017
Надежный источник

Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект, разрешающий правительству начать процедуру выхода из Евросоюза.

О том, что законопроект о «Брекзите» получил одобрение королевы объявил спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу.

Одобрение королевы — обязательная, но формальная процедура — за последние 300 лет британские монархи не отвергли ни один из одобренных парламентом законопроектов.

Законопроект, разрешающий правительству Великобритании начать процедуру выхода из Евросоюза, был принят парламентом в понедельник, 13 марта.
После того, как проект закона одобрила королева, правительство Великобритании сможет официально обратиться в руководящие органы ЕС с заявлением о выходе. Планируется, что такое заявление премьер-министр Тереза Мэй направит до 31 марта. Процедура выхода Великобритании из Евросоюза займет около двух лет.

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