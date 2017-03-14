Билеты на конференцию «Медузы» — от 7900 рублей15 марта цены вырастут!

Британский парламент принял закон о «Брекзите»

BBC News
07:04, 14 марта 2017
Надежный источник

Парламент Великобритании принял закон, который санкционирует запуск процедуры выхода страны из Евросоюза. Ожидается, что 14 марта закон будет подписан королевой и, таким образом, вступит в силу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после вступления закона в силу может немедленно начать переговоры с ЕС об условиях выхода Великобритании из союза — в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора. Однако источники в британском правительстве сообщили, что Мэй официально уведомит ЕС о выходе Великобритании в конце марта.

«Мы находимся на пороге начала самых важных переговоров за целое поколение», — заявил министр по вопросу выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис (англ. яз.).

BBC News
В июне 2016 года в Великобритании прошел референдум, по итогам которого 52 процента граждан высказались за выход королевства из состава ЕС. Предполагается, что этот процесс займет около двух лет.
В связи с выходом Великобритании из Евросоюза был вновь поднят вопрос о выходе Шотландии из состава Соединенного королевства. Первый министр Шотландии Никола Старджен заявила, что новый референдум о независимости Шотландии должен состояться в период с осени 2018 до весны 2019 года.
Тереза Мэй выступила против нового референдума, заявив, что он вызовет раскол в обществе и «экономическую неопределенность в худшее для этого время».

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться