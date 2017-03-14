Британский парламент принял закон о «Брекзите»

Парламент Великобритании принял закон, который санкционирует запуск процедуры выхода страны из Евросоюза. Ожидается, что 14 марта закон будет подписан королевой и, таким образом, вступит в силу.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после вступления закона в силу может немедленно начать переговоры с ЕС об условиях выхода Великобритании из союза — в соответствии со статьей 50 Лиссабонского договора. Однако источники в британском правительстве сообщили, что Мэй официально уведомит ЕС о выходе Великобритании в конце марта.