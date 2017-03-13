Первый министр Шотландии начала подготовку к новому референдуму о независимости

Первый министр Шотландии Никола Старджен на следующей неделе обратится к шотланскому парламенту с просьбой санкционировать проведение нового референдума о независимости от Великобритании.

По словам Старджен, референдум должен состояться в период с осени 2018 до весны 2019 года, то есть до окончания процесса выхода Великобритании из ЕС.

В своем выступлении в Эдинбурге шотландский министр обвинила британское правительство в нежелании достичь компромисса по поводу условий выхода Великобритании из ЕС. Шотландия ранее просила рассмотреть вариант, при котором она останется частью единого европейского рынка, даже если Англия, Уэльс и Северная Ирландия покинут его.

По словам Старджен, она не ожидает, что правительство Великобритании станет блокировать проведение нового референдума в Шотландии.