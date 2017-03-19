Сохранить фунт и войти в ЕС: первый министр Шотландии рассказала о планах после референдума о независимости

Независимая Шотландия будет добиваться полноправного членства в ЕС, но сохранит фунт стерлингов. Об этом в интервью Sky News заявила первый министр страны Никола Стерджен.

По ее словам, фунт — настолько же шотландская валюта, насколько английская. Сохранение фунта станет базовым условием референдума о независимости. Стерджен не уточнила, как курс на полноправное членство в ЕС сочетается с отказом от вступления в еврозону.

Накануне предшественник Стерджен на посту первого министра Алекс Салмонд заявил, что в случае, если шотландцы проголосуют за независимость, в стране может появиться собственная национальная валюта.