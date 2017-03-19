Сохранить фунт и войти в ЕС: первый министр Шотландии рассказала о планах после референдума о независимости
Независимая Шотландия будет добиваться полноправного членства в ЕС, но сохранит фунт стерлингов. Об этом в интервью Sky News заявила первый министр страны Никола Стерджен.
По ее словам, фунт — настолько же шотландская валюта, насколько английская. Сохранение фунта станет базовым условием референдума о независимости. Стерджен не уточнила, как курс на полноправное членство в ЕС сочетается с отказом от вступления в еврозону.
Накануне предшественник Стерджен на посту первого министра Алекс Салмонд заявил, что в случае, если шотландцы проголосуют за независимость, в стране может появиться собственная национальная валюта.
Никола Стерджен объявила, что Шотландия начинает подготовку к референдуму о независимости после того, как королева Великобритании одобрила план выхода страны из ЕС. Предполагается, что заявка о выходе будет подана в Брюссель до конца марта.
Стерджен обещала провести референдум о независимости Шотландии от весны 2019 года, однако заявила, что готова обсуждать точную дату с Лондоном.