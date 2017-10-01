Премьер-министр Испании заявил о провале референдума в Каталонии

El Mundo
19:13, 1 октября 2017
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Попытки провести референдум о независимости Каталонии провалились, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Большинство каталонцев, сказал Рахой, проигнорировали голосование, «подтвердив, что они достойные граждане». «Они знали, что этот референдум незаконен, неправомерен и неконституционен», — заявил премьер-министр.

Рахой также подчеркнул, что правительство сделало все возможное для обеспечения безопасности граждан, и он, как глава правительства, берет на себя всю ответственность за принятые для этого решения.

При этом премьер-министр подчеркнул, что считает возможным продолжение диалога с властями автономии, но «в рамках закона и с уважением к демократии». «Я не закрываю никаких дверей», — сказал Рахой.

Референдум о независимости прошел в Каталонии 1 октября. Мадрид объявил голосование противоречащим конституции. Полиция в день референдума закрывала избирательные участки и конфисковывала урны и бюллетени. Из-за попытки сорвать голосование в разных частях Каталонии начались акции протеста. В столкновениях с полицией пострадали, по данным властей Каталонии, более 760 человек.
Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (21:00 мск). Результаты голосования пока не объявлены. На 22:00 по местному времени (23:00 мск) запланировано выступление президента Каталонии Карлеса Пучдемона с заявлением по поводу референдума.

Референдум в Каталонии

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