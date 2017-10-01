Премьер-министр Испании заявил о провале референдума в Каталонии

Попытки провести референдум о независимости Каталонии провалились, заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой.

Большинство каталонцев, сказал Рахой, проигнорировали голосование, «подтвердив, что они достойные граждане». «Они знали, что этот референдум незаконен, неправомерен и неконституционен», — заявил премьер-министр.

Рахой также подчеркнул, что правительство сделало все возможное для обеспечения безопасности граждан, и он, как глава правительства, берет на себя всю ответственность за принятые для этого решения.

При этом премьер-министр подчеркнул, что считает возможным продолжение диалога с властями автономии, но «в рамках закона и с уважением к демократии». «Я не закрываю никаких дверей», — сказал Рахой.