Президент Каталонии: мы получили право на независимое государство

Президент Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что в результате референдума регион получил право на независимое государство, образованное в форме республики.

▶️#President @KRLS: “Ens hem guanyat dret a tenir un estat independent que es constitueixi en forma de república” #1OCT pic.twitter.com/MS3avqbsc7 — Govern. Generalitat (@govern) October 1, 2017

По словам Пучдемона, которые передает El Pais, референдум показал, что каталонцы хотят жить в мире и вне государства, которое использует грубую силу для разгона голосования.

Пучдемон не назвал предварительные результаты ни по явке, ни по тому, какой выбор сделали каталонцы, однако данные отдельных участков показывают, что за независимость проголосовали 85-95% людей, пришедших на референдум.

По мнению президента Каталонии, власти Испании продемонстрировали, что готовы на репрессии в отношении каталонцев. «Мы — жители Европы», — подчеркнул президент каталонской автономии.

Обращение Пучдемона транслируется на площади Каталонии в Барселоне, где собираются сторонники независимости. Они ждут объявления результатов выборов.