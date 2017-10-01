Президент Каталонии: мы получили право на независимое государство

El Pais
20:58, 1 октября 2017
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Президент Каталонии Карлес Пучдемон объявил, что в результате референдума регион получил право на независимое государство, образованное в форме республики.

По словам Пучдемона, которые передает El Pais, референдум показал, что каталонцы хотят жить в мире и вне государства, которое использует грубую силу для разгона голосования.

Пучдемон не назвал предварительные результаты ни по явке, ни по тому, какой выбор сделали каталонцы, однако данные отдельных участков показывают, что за независимость проголосовали 85-95% людей, пришедших на референдум.

По мнению президента Каталонии, власти Испании продемонстрировали, что готовы на репрессии в отношении каталонцев. «Мы — жители Европы», — подчеркнул президент каталонской автономии.

Обращение Пучдемона транслируется на площади Каталонии в Барселоне, где собираются сторонники независимости. Они ждут объявления результатов выборов.

Незадолго до выступления Пучдемона о провале референдума в Каталонии заявил премьер-министр Испании Мариано Рахой. По его словам, большинство жителей региона проигнорировали референдум, показав, что они «достойные граждане».
Конституционный суд Испании объявил референдум, который состоялся 1 октября, незаконным. Полиция не дала открыть некоторые участки для голосования, из других вынесла урны для голосования. В результате возникли стихийные демонстрации, в которых, по данным правительства Каталонии, от рук полиции пострадали более 800 человек. В середине дня полиция перестала врываться на участки для голосования, у них стали скапливаться очереди из желающих проголосовать.

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