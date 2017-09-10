Можно ли отправлять ребенка в школу, если он заболел? Сколько должен весить рюкзак? Главные вопросы (и ответы!) о здоровье школьников

Нормально ли, что ребенок так часто болеет? Как избежать сколиоза? И что делать, если в школе ребенка травят? «Медуза» отвечает на самые популярные вопросы о здоровье, которые возникают у родителей школьников.

Как защитить ребенка от инфекций?

Вовремя делать прививки не забывать мыть руки — ничего лучше пока не придумали. Чеснок на шее, маски, безрецептурные иммуностимуляторы, гомеопатические препараты, носимые устройства-блокаторы вирусов, оксолиновая мазь, эхинацея не доказали в качественных исследованиях свою эффективность.

Прививать ребенка в общем случае нужно в соответствии с национальным календарем прививок. Но нужно иметь в виду, что национальный календарь, который утверждается Минздравом, составляют с учетом не только эпидемиологической обстановки, но и финансовых возможностей государства. Из-за этого некоторые важные прививки туда не попадают, однако их стоит сделать. Например, ребенок, по-хорошему должен быть привит от гепатита A, вируса папилломы человека, ротавирусной и менингококковой инфекции, а также ветрянки. При желании можно ориентироваться на американский календарь: он более или менее полный.

От гриппа лучше прививаться вакцинами, которые соответствуют стандартам Всемирной организации здравоохранения и не содержат малоизученных иммуностимуляторов. От ОРВИ прививку еще, к сожалению, не создали.

А прививки — это не вредно? Говорят, неудачная прививка может привести к инвалидности. Вакцинирование опасно?

Когда можно сказать, что ребенок болеет подозрительно часто?

В среднем здоровые дети 6–8 раз за год переносят ОРВИ, а некоторые даже чаще. Всемирная организация здравоохранения считает, что это не повод для беспокойства. Но на самом деле частотность в принципе не очень важна — куда большее значение имеет тяжесть и продолжительность болезни. Заподозрить у ребенка что-то серьезное, а именно — , можно только если есть как минимум два признака из этого списка.

Если ребенок заболел, когда его можно отправлять в школу?

В большинстве случаев универсального ответа на этот вопрос нет. И если вы отправили ребенка в школу, а потом ему стало хуже, это совсем не значит, что вы поступили неправильно: предсказать такое развитие событий не всегда могут даже врачи. Когда вы принимаете решение, важно ориентироваться на три обстоятельства:

Ребенок должен быть в состоянии учиться. В школе должна быть такая ситуация, чтобы учитель мог уделить ребенку достаточно внимания и сообщить вам, если тому станет хуже. У ребенка не должно быть опасного инфекционного заболевания. Американская академия педиатрии считает, что можно не оставлять ребенка дома, если заболевание не очень серьезное. Например, ОРВИ или педикулез (вши). А вот с ветрянкой лучше, конечно, посидеть дома. Если дело в обычной простуде, то ребенок просто должен правильно чихать, кашлять и сморкаться. Чихать и кашлять нужно в бумажной платок, который надо сразу выбросить, а потом вымыть руки. Если платка нет, то можно делать это в локоть. Если чихать или кашлять в ладонь, то потом с ее помощью ребенок легко делится вирусами с окружающими, прикасаясь к разным предметам. Сморкаться тоже надо в бумажный платок.

Как избавляться от вшей? И как от них можно защититься?

Для борьбы со вшами есть несколько средств, но начинать лучше с шампуня, содержащего перметрин. После того, как ребенок вымыл голову, нужно расчесать волосы металлической расческой с частыми зубьями и делать это регулярно в течение 7–10 дней. Чтобы лечение было эффективным, надо строго выполнять эти и другие правила, указанные в инструкции к шампуню.

Никакой особой обработки квартиры не требуется: вши плохо выживают не на человеке. Но все же лучше почистить и постирать при температуре больше 50 °C вещи, которые соприкасались с головой ребенка за пару дней до лечения. Если какие-то вещи нельзя стирать, можно положить их в полиэтиленовый пакет на две недели. Расчески лучше подержать под горячей водой 5–10 минут.

Вши не умеют летать или прыгать — они ползают, поэтому передаются только при прямом контакте. Например, когда люди обнимаются или (гораздо реже) делятся друг с другом расческами и резинками для волос. Поэтому рекомендации по профилактике сводятся к тому, чтобы просто так не делать, если у кого-то в школе нашли вшей.

Thierry Zoccolan / AFP / Scanpix / LETA

Сколько должен весить рюкзак, чтобы не вредить ребенку?

Американская академия педиатрии рекомендует следить, чтобы вес рюкзака был не больше 10–20% от веса ребенка, и 10%, конечно, лучше. Из-за перевеса иногда страдает осанка и начинает болеть спина (хотя зависимость тут до конца не установлена) и вообще так легче упасть, например, на лестнице.

Чтобы рюкзак весил не больше положенного, лучше выбирать тот, что сам по себе весит немного. Лямки должны быть широкими, мягкими и подтянутыми, особенно если рюкзак тяжелый: так легче его нести. Регулярно носить его только на одной лямке очень нежелательно: это создает лишнюю нагрузку. Соответственно, сумки, которые надевают через плечо или на одно плечо, тоже лучше не носить в школу.

Министерство здравоохранения Израиля рекомендует также наклеивать на рюкзаки светоотражающие элементы, чтобы ребенку было безопаснее ходить в темное время суток.

Как помочь ребенку поддерживать осанку?

Для этого должны быть:

Удобное и правильно организованное рабочее место: по ссылке — картинка, как оно выглядит, и описание на английском. Сильные мышцы, поддерживающие позвоночник: со слабыми тяжело ровно держать спину. Самоконтроль. Подросткам и взрослым для этого можно использовать компактные носимые электронные устройства, следящие за правильной осанкой — они размером чуть больше пуговицы, прикрепляются к одежде или телу и вибрируют, если человек сутулится.

Чтобы осанка была хорошей, ребенок также не должен подолгу сидеть в асимметричной позе: например, подложив ногу под себя или поставив ее на стул. Травматолог-ортопед детской клиники «Фэнтези» Илья Зеленкин также отмечает, что нередко сутулость возникает у детей с неоткорректированной близорукостью, то есть у тех, кто не носит очки или линзы. И еще высоких детей: они часто стесняются, что выше своих сверстников и пытаются казаться меньше.

Если вы заметили нарушение осанки у ребенка, не стоит сразу называть это сколиозом. По сути, это два разных понятия. Сколиоз — заболевание, искривление позвоночника больше, чем на 10 градусов. Небольшое нарушение осанки — когда лопатки или плечи находятся не на одном уровне или когда ребенок сутулится — по сути, не является заболеванием, хотя и может привести к боли в спине. В любом случае стоит обратиться к врачу, который оценит, насколько все серьезно. Кстати, скорее всего, доктор рекомендует физические упражнения: это хорошая профилактика болей в спине и у здоровых людей, и у людей со сколиозом.

Но часто, если родители видят, что у ребенка одно плечо выше другого, они считают, что достаточно носить сумку на другом плече и спина станет ровной. Однако, по словам Ильи Зеленкина, это ничего не изменит. Корректоры осанки (плечевые ремни) не имеют доказанной эффективности.

Сколько ребенку нужно спать?

Это зависит от возраста ребенка. Американская академия медицины сна рекомендует детям с 6 до 12 лет спать 9–12 часов, с 13 до 18 лет — 8–10 часов. Важно также учитывать, что подростки нередко становятся «совами». Это можно назвать особенностью развития. Поэтому Американская академия педиатрии из-за этих особенностей советует начинать уроки не раньше 8:30.

Сколько времени ребенок может проводить у компьютера?

Четких границ нет, и предполагается, что это решение должны принимать родители. Главное — чтобы:

ребенок спал столько, сколько нужно, и для этого не стоит позволять ему смотреть в экран за час до сна;

активно двигался не меньше часа в день;

проводил больше времени на улице и таким образом предотвращал развитие близорукости.

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Как сохранить психическое здоровье ребенка?

В первую очередь важно внимательно относиться к тому, что происходит с ребенком, и вовремя прийти на помощь. Имеет смысл внимательнее присмотреться к ситуации, если ребенок:

внезапно становится агрессивным, раздражительным, постоянно на взводе;

долгое время в подавленном настроении;

отдаляется от друзей и родных;

часто тревожится;

не интересуется тем, чем интересовался раньше;

из раза в раз категорически отказывается идти в школу;

с трудом концентрируется;

стал вялым и апатичным (этот признак легко спутать с обычной ленью);

у него появляются новые страхи, например страх темноты у младших школьников.

Другими словами, любые внезапные негативные изменения в поведении ребенка — это признак того, что в его жизни что-то не так.

Напряженная обстановка в школе (травля, повышенные требования к успеваемости, психологическое давление учителя) может влиять и на физическое здоровье ребенка. Головные боли, бессонница, ночные кошмары, потеря аппетита или, наоборот, чрезмерный аппетит, атопический дерматит, расстройство желудка (боль, тошнота, тяжесть), ухудшение ситуации с тиками, частые травмы, самоповреждение (когда человек бьет, режет себя, делает ожоги), скрежетание зубами (бруксизм), навязчивые действия (ребенок грызет ногти, выдергивает волосы) и ночная потливость — все это может быть следствием существенного хронического стресса у детей.

Сначала, если вы чувствуете в себе силы, можно попробовать разобраться с ситуацией самостоятельно. Для этого, конечно, нужно понять причину происходящего. Говорить с ребенком необходимо в спокойной атмосфере, без критики и категоричных советов. По словам психолога детской клиники «Фэнтези» Марии Чурсиновой, многим детям, с которыми она работала по поводу травмы из-за издевательств в школе, родители говорили: «Не обращай внимания», — что было неэффективно и даже вредно. Гораздо лучше искать решение вместе с ребенком, сочувствовать ему, помогать отстаивать себя и защищать его, где это возможно. Когда человек чувствует, что он может что-то решать сам и что у него есть поддержка, это позволяет гораздо проще справляться со стрессом. Если проблемы возникли из-за самооценки ребенка, то стоит сосредоточиться на том, что у него получается хорошо, и разрешить ему отвергнуть ту деятельность, где он терпит хронический неуспех.

Важно, чтобы родители подавали адекватный пример своим детям и не боролись со стрессом с помощью алкоголя или компьютера. Нужно показывать детям, что внутренними переживаниями можно делиться с близкими.

Расслабление и неструктурированное времяпрепровождение — это важный способ профилактики психологических проблем и борьбы с ними. Мария Чурсинова советует почаще выкраивать свободное время. Причем отдых может быть самым разным. К примеру, старшеклассник, даже несмотря на приближающиеся экзамены, имеет право сидеть во дворе с друзьями, гулять в парке или часами смотреть в окно. Такое поведение не стоит осуждать: отдых и общение полезны для психического здоровья ребенка и помогают мозгу структурировать информацию, а личности — усваивать жизненный опыт.

Если, несмотря на все усилия, ничего не меняется, стоит обратиться к психологу. В школах встречаются хорошие специалисты, которые знают ситуацию изнутри. Но если у психолога недостаточное образование или мало опыта, то лучше довериться профессионалу.