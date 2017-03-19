Я часто болею. Что делать?
1
Что случилось?
Ничего особенного, просто зимой и весной люди чаще болеют ОРВИ, причем некоторые — по несколько раз за сезон. Чтобы противостоять болезни, кто-то начинает ходить по врачам, кто-то покупает по совету фармацевтов различные общеукрепляющие препараты и мультивитамины, а кто-то — пытается поднять иммунитет с помощью чая с имбирем и лаймом. Назвать такие действия осмысленными нельзя.
2
Как же тогда меньше болеть?
Все зависит от причины. В большинстве случаев она никак не связана с иммунной системой, хотя обычно часто болеющие люди стремятся записаться именно к иммунологам, и те уже устали отбиваться от непрофильных пациентов. Иногда с частыми инфекциями нельзя сделать ничего, иногда помогают таблетки, иногда сон, а когда-то не обойтись без операции. Но ни в одном случае грамотный врач не назначит безрецептурный иммуностимулятор. Эти препараты не имеют доказанной эффективности и, что важнее, небезопасны. В теории они могут спровоцировать или усугубить аутоиммунное заболевание (например, рассеянный склероз или системную красную волчанку), то есть когда иммунная система атакует органы человека. Самый массовый и эффективный способ «улучшить» иммунитет — это привиться. Вакцин от ОРВИ, к сожалению, еще нет, но можно защититься от многих других инфекций.
3
Если заболевания часто не связаны с иммунной системой, то с чем же тогда они связаны?
Если говорить о частых ОРВИ, то есть насморке и больном горле, которые в основном протекают без осложнений, тут причины могут быть такие:
- Плохая гигиена. Может быть, у вас есть дурная привычка — прикасаться к лицу в общественном транспорте и вообще редко мыть руки. Тогда вирусы и бактерии чаще и в большем количестве попадают на ваши слизистые.
- Заболевания и состояния, не связанные с иммунной системой. Органы иммунной системы «разбросаны» по всему организму, поэтому, если болезнь снова и снова появляется в одном и том же месте (например в горле), то, скорее всего, дело в этом самом месте, а не в иммунной системе. Если часто болит горло, причина может быть в гастроэзофагеальном рефлюксе — когда из желудка забрасывается кислота и это нарушает работу слизистой. Бывает, что достаточно выпрямить носовую перегородку, чтобы избавиться от хронического синусита. Или справиться с аллергическим ринитом, чтобы слизистая носа стала нормально выполнять свою защитную функцию. «Сниженный» иммунитет в России часто списывают на «хроническую ВЭБ-инфекцию» или «хроническую цитомегаловирусную инфекцию». Научной базы у этих утверждений нет.
- Нездоровый образ жизни и сильный стресс. Если вы мало спите, едите одни пельмени и сидите у компьютера по 14 часов в день, то грубых нарушений в работе иммунной системы у вас не будет, иммунолог вам не поможет. Но ресурсы организма все-таки будут истощены, и реакции у всех на это будут разные. У кого-то обострится язва, у кого-то чаще станет болеть голова, кто-то будет не вылезать из ОРВИ. Выход один — исправить образ жизни. Волшебных таблеток тут нет. Тот же эффект, по некоторым данным, имеет сильный стресс, причем не только из-за потери близкого, но и, скажем, из-за сессии.
- Возраст. Дети в среднем болеют 6–8 раз за год, и это нормально. У пожилых людей иммунная система «стареет», они, к тому же, с большей вероятностью плохо питаются и имеют разнообразные хронические заболевания. Поэтому у тех, кто старше 65 лет, чаще возникают пневмонии, а грипп с большей вероятностью закончится осложнениями.
- Беременность. У беременных женщин несколько подавлен клеточный иммунитет, поэтому у них чаще бывают определенные инфекции: гепатит A и B, грипп, хламидиоз, туберкулез и некоторые другие. Вероятно, такие изменения происходят, чтобы организм не отторгнул частично «чужеродный» плод.
4
То есть иммунная система вообще никогда ни при чем?
Нет, это не так. У небольшой части людей, у которых часто бывают ОРВИ и другие инфекции, действительно есть иммунодефициты — нарушения в работе определенных звеньев иммунной системы. Но в большинстве случаев тогда это не просто ОРВИ, а затяжные инфекции, к которым присоединяются бактериальные и которые не лечатся стандартной терапией.
5
Иммунодефицит — это ВИЧ?
Не всегда. Иммунодефициты могут быть очень разными. Реже они возникают из-за генетических нарушений — тогда это первичный иммунодефицит. Вторичные (приобретенные) иммунодефициты развиваются из-за ВИЧ-инфекции, каких-то серьезных вмешательств вроде химиотерапии и из-за болезней (например, диабета, кори или цирроза).
6
Но генетические нарушения проявились бы уже в детстве?
Необязательно. Тяжелые нарушения действительно обычно проявляются в детстве. Тогда очень быстро становится понятно, что ситуация абсолютно не нормальная: восемь гнойных отитов, несколько пневмоний в год, менингиты, постоянные грибковые инфекции — это повод проверить, все ли в порядке с иммунной системой. Откладывать это дело в долгий ящик нельзя: чем позже поставлен диагноз, тем больше в организме необратимых повреждений из-за инфекций.
Те виды иммунодефицита, которые проявляются во взрослом возрасте, могут быть относительно легче. В некоторых случаях при иммунодефиците у человека появляются разные тяжело протекающие инфекции с осложнениями: глубокие абсцессы, циститы, пневмонии, отиты, ОРВИ. Иногда дело доходит до менингита или сепсиса. Такие иммунодефициты могут проявиться и в 40, и в 50 лет, и в любом другом возрасте, но об этом не знают даже многие врачи, и тогда пациенты долго ходят от одного специалиста к другому. Если вы заподозрили у себя иммунодефицит, сверьтесь с этими 12 признаками первичного иммунодефицита. Лечатся такие состояния хорошо, но нужно всю жизнь принимать дорогостоящие препараты (ими обеспечивает государство, но часто случаются перебои). Если человек вовремя начинает получать адекватное лечение, то он так же работоспособен, как и человек без иммунодефицита. Более того, если диагноз поставлен до того, как человек решает стать родителем, то можно защитить будущего ребенка от такого заболевания. Для этого нужно провести экстракорпоральное оплодотворение, а перед подсадкой эмбриона проверить, нет ли у него поврежденного гена.
Надо сказать, иногда поломки в иммунной системе настолько малы, что это выясняется случайно. У человека просто немного чаще возникают неосложненные инфекции, они могут протекать чуть тяжелее, но это не требует госпитализации или других столь же серьезных и агрессивных действий.
7
Может быть, у меня такой иммунодефицит?
Может быть. Например, при селективном дефиците иммуноглобулина A (он встречается чаще остальных) в организме не вырабатывается один из иммуноглобулинов, который защищает слизистые оболочки. На самом деле обычно у людей с этим иммунодефицитом симптомов нет, но некоторые все же болеют чаще остальных — в основном у них бывает больше инфекций верхних и нижних дыхательных путей. Этих пациентов предлагается активнее лечить антибиотиками и только иногда прибегать к более серьезной терапии.
Если же симптомов нет, а диагноз есть, ничего особенного с этим знанием вы сделать не можете. Разве что привиться еще и от пневмококка.
8
А что делать, если у меня вторичный иммунодефицит? Есть какое-то лечение?
При ВИЧ-инфекции хорошо помогает антиретровирусная терапия — препараты нужно принимать всю жизнь и они будут держать под контролем вирус.
Если дело, например, в химиотерапии или перенесенной кори, то главное лекарство — время: постепенно организм восстановится. Никаких особых препаратов, поднимающих иммунитет, обычно не применяется — врачи просто советуют соблюдать правила гигиены, держаться подальше от чихающих и кашляющих людей и при первых тревожных симптомах обращаться за медицинской помощью.
Когда причина в хроническом заболевании или пожилом возрасте, то тут, к сожалению, ничего сделать нельзя, кроме как, опять же, соблюдать правила гигиены и сделать дополнительные прививки.