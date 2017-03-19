Я часто болею. Что делать?

1 . Что случилось?

2 . Как же тогда меньше болеть?

3 . Если заболевания часто не связаны с иммунной системой, то с чем же тогда они связаны?

4 . То есть иммунная система вообще никогда ни при чем?

5 . Иммунодефицит — это ВИЧ?

6 . Но генетические нарушения проявились бы уже в детстве?

7 . Может быть, у меня такой иммунодефицит?