Говорят, неудачная прививка может привести к инвалидности. Вакцинирование опасно?

13 марта стало известно, что Россию на «Евровидении» будет представлять Юлия Самойлова, певица, у которой диагностирована спинальная мышечная атрофия. Журналисты цитировали интервью Самойловой, в котором она утверждала, что ее состояние — следствие неудачно сделанной прививки. Это стало поводом для очередной общественной дискуссии о прививках: насколько безопасно вакцинироваться — и как защититься от осложнений? Медицинская журналистка «Медузы» Дарья Саркисян рассказывает главное, что нужно знать о прививках.

1. Из-за прививок дети не будут хуже развиваться

Многие генетические заболевания проявляются уже в детстве. Самые серьезные медицинские вмешательства в этот период, как правило, — исключительно прививки. Поэтому родители и некоторые недостаточно квалифицированные медицинские работники считают, что эти события связаны и «после» значит «вследствие» — прививка якобы вызывает эпилепсию, спинальную мышечную атрофию или муковисцидоз. На самом деле все это возникло бы и без вакцинации: у людей с мутациями в определенном гене практически нет шансов, что произойдет какая-то компенсация и болезнь не разовьется. Только недавно ученые стали находить единичные случаи, когда по совершенно непонятным причинам люди были здоровы, несмотря на соответствующие мутации.

В очень редких случаях вакцины действительно приводят к тяжелым осложнениям, но если люди перестанут вакцинироваться, то вероятность получить осложнение от вновь распространившихся болезней вроде кори или ветрянки сильно превысит эти риски. К слову, чтобы снизить риск развития полиомиелита, вызванного живой вакциной, (такое происходит преимущественно после первой дозы в одном случае из 900 тысяч), Всемирная организация здравоохранения в 2016 году рекомендовала убрать из нее тот тип вируса, который чаще всего провоцировал такие осложнения. Более того, в странах, где риск заразиться полиомиелитом стремится к нулю, используют инактивированную вакцину, которая никак не может вызвать это заболевание. Другой вариант: сначала используют инактививированную вакцину, а при повторной вакцинации, когда какая-то защита уже есть, применяют живую. От последней не отказываются совсем, потому что у нее есть один важный плюс: кроме того, что она позволяет не заболеть, она защищает от распространения заболевания (при использовании одной лишь инактивированной вакцины вирус все равно будет распространяться).

Другое популярное заблуждение касается токсинов, которые попадают в организм ребенка вместе с вакцинами. Действительно, в их состав иногда входит тимеросал (соединение, которое содержит этилртуть) и алюминий, их количество настолько ничтожно, что навредить они не могут.

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2. Вакцинация — это не серьезное испытание для организма

Сейчас есть много комбинированных вакцин, когда за раз ребенка прививают сразу от трех или даже шести заболеваний. Некоторые родители считают это безумием и соглашаются только на растянутый график, причем не больше одной вакцины за раз. У таких опасений нет никаких научных оснований. Во-первых, введение сразу нескольких вакцин не приводит к каким-то особым осложнениям. Во-вторых, мы живем в отнюдь не стерильной среде. Даже дома есть огромное количество бактерий и вирусов, взрослые постоянно приносят «с улицы» что-то новое, так что в целом для иммунной системы ребенка столкновение с несколькими новыми агрессорами не является чем-то экстраординарным. Может возникнуть вопрос: почему тогда нельзя сделать все прививки разом? Дело в том, что в каких-то случаях достаточный иммунитет выработается только в определенном возрасте.

Вакцинация — это не какой-то особый стресс даже для тех детей, у которых есть серьезные иммунодефициты или другие тяжелые заболевания. В России часто назначают необоснованные отводы из-за ДЦП, эпилепсии или даже ОРВИ без повышения температуры, сыпи и колик. На самом деле имеющих смысл ограничений не так много. ДЦП, эпилепсия, астма, насморк не являются поводом отложить или отменить вакцинацию. То же касается ситуации, когда ребенок родился раньше срока.

А вот если повышена температура, это повод сделать прививку в другой раз. Дело совсем не в том, что заболевание может осложниться — просто если вдруг температура станет еще выше, то будет непонятно, чем вызваны такие изменения — болезнью или вакциной. Это может затруднить выбор лечения.

3. Не нужно сдавать анализы перед вакцинацией

Прививки предназначены для всех: и для тех, кто имеет доступ к современной медицине, и для тех, с кем работает только фельдшер, медсестра или вообще волонтер. Это учитывается при создании прививок: не должно быть необходимости проводить какие-либо анализы, а если они и могут что-то показать, то это что-то должно быть и без того очевидным. При этом тяжелые осложнения вакцинации по анализу крови мы предсказывать не умеем.

В России часто возникает такая ситуация: делается общий анализ крови и/или общий анализ мочи, там обнаруживаются незначительные отклонения от нормы, которые приводят к растягиванию календаря прививок, и ребенок остается без защиты на большее время, чем мог бы. Поэтому нельзя сказать, что анализы «на всякий случай» безвредны.

Из этого правила есть некоторые исключения — прививка БЦЖ (Bacillus Calmette—Guérin, BCG), которая защищает от тяжелых форм туберкулеза. Ее делают уже в роддоме, но если у ребенка есть первичный иммунодефицит, то это может привести к ухудшению его состояния. Такие генетические нарушения встречаются редко (по примерным оценкам в России живет 15 тысяч человек с первичным иммунодефицитом), и они не включены в скрининг, который проводят сразу после рождения. Вместе с тем нужно понимать, что в России довольно плохая ситуация с туберкулезом, и БЦЖ помогает многим.

Когда взрослый человек впервые приходит к врачу, чтобы сделать все необходимые прививки (да, прививаться нужно не только детям), то, вероятно, его попросят сдать некоторые анализы, если нет уверенности, какие прививки уже были сделаны или чем человек болел.

4. Если люди перестанут прививаться, опасные болезни вернутся

По данным Роспотребнадзора, в России в 2016 году два человека болели дифтерией и 162 — корью. Кажется, что риск заразиться такими болезнями крайне низок. Это следствие коллективного иммунитета, который может исчезнуть, если не прививаться. Именно благодаря ему защищены люди, которых по медицинским показаниям нельзя прививать или которых еще не успели привить.

Когда в начале 1990-х в странах СНГ стало резко меньше привитых детей, случилась вспышка дифтерии. С помощью всеобщей вакцинации мы победили оспу, сейчас почти побежден полиомиелит (хотя в 2015 году он объявился на Украине), на очереди — корь.

5. Прививки используют во всем мире

Во всех развитых странах есть национальные календари вакцинации. Они могут различаться не только из-за распространенности заболеваний в стране, но и из-за финансовых возможностей государства. Поэтому, например, в России среди обязательных прививок нет вакцины от гепатита A, ветряной оспы, ротавирусной инфекции, менингококковой инфекции и вируса папилломы человека.

Есть распространенное мнение, что БЦЖ — это устаревшая вакцина, поэтому на Западе ее не используют. Действительно, БЦЖ впервые применили еще в 1921 году, но пока она остается одним из немногих действенных средств защиты от тяжелых форм туберкулеза в странах, где это заболевание распространено (например в России). Хотя на Западе она не входит в список обязательных прививок, это не означает, что ее там не применяют. Просто в благополучных по туберкулезу странах в ней нет необходимости, но если выяснится, что, например, в окружении новорожденного есть человек с туберкулезом, то ребенка обязательно привьют.