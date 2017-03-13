Певица Юлия Самойлова поедет на «Евровидение» от России. Ее пустят в Киев после выступлений в Крыму?

12 марта в вечернем выпуске новостей на Первом канале сообщили, что Россию на конкурсе «Евровидение» (он пройдет с 9 по 13 мая в Киеве) будет представлять певица Юлия Самойлова. У нее первая группа инвалидности, она с детства передвигается на инвалидной коляске. Российские телезрители знают Самойлову по ее участию в музыкальном шоу на телеканале «Россия» — «Фактор А»; Самойлова пела на церемонии открытия Параолимпийских игр в Сочи в 2014 году. «Медуза» рассказывает, может ли ее выдвижение на конкурс быть связано с реакцией на неудачные заявления Ренаты Литвиновой и Владимира Познера в эфире Первого канала, — и о том, разрешен ли выступавшей в Крыму певице въезд на Украину.

12 марта оргкомитет «Евровидения» в России объявил, что РФ на песенном конкурсе в Киеве будет представлять Юлия Самойлова. «Мы искали певицу с определенной историей, мы искали певицу, может быть, не очень раскрученную… Не какую-то большую звезду в среде нашего шоу-бизнеса. Мы пытались найти личность», — приводит Первый канал слова главы оргкомитета, продюсера Юрия Аксюты.

Объявление участницы от России состоялось за несколько часов до окончания приема заявок — он истекал в полночь 12 марта. До последнего момента ходили слухи о том, что Россия в 2017 году будет бойкотировать конкурс, поскольку он пройдет на Украине (в 2016-м в «Евровидении» победила украинская певица Джамала с песней, посвященной депортации крымских татар). С подобными призывами выступали певцы Филипп Киркоров, Олег Газманов, Иосиф Кобзон, депутат Виталий Милонов и актер Иван Охлобыстин — большинству из них запрещен въезд на Украину.

27-летняя Юлия Самойлова родилась в Республике Коми. Она инвалид с детства. В 13 лет ей поставили диагноз «спинальная мышечная атрофия Вердинга — Гофмана». Это наследственное заболевание, которое сопровождается нарушением работы мускулатуры ног, головы и шеи. Самойлова инвалид первой группы, она передвигается на коляске (в одном из интервью певица говорила, что причиной ухудшения ее здоровья могла стать неудачно сделанная прививка от полиомиелита).

В 14 лет Юлия Самойлова победила на всероссийском музыкальном фестивале «На крыльях мечты», затем создала собственную музыкальную группу Terranova, тогда же окончила факультет психологии в ухтинском филиале Современной гуманитарной академии (Республика Коми). В 2013 году Самойлова стала финалисткой музыкального телешоу «Фактор А» на телеканале «Россия», где ее голос высоко оценила певица Алла Пугачева. В 2014-м Самойлова пела на открытии Параолимпийских игр в Сочи.

О том, что Самойлова поедет на «Евровидение», стало известно вскоре после инцидента в эфире Первого канала. 4 марта 2017 года в программе «Минута славы» танцор Евгений Смирнов, которому в 2012-м после аварии ампутировали ногу, вместе со своей партнершей Аленой Щеневой исполнил сложный танцевальный номер. Сидевшие в жюри журналист Владимир Познер и актриса Рената Литвинова высказались, что отсутствие ноги — это «запрещенный прием» для подобного рода конкурсов. Спустя несколько дней, по информации «Медузы», с Первого канала был уволен сотрудник, отвечавший за просмотр передачи перед выпуском в эфир. 11 марта Познер и Литвинова извинились перед Смирновым; несмотря на это, танцор отказался продолжить участие в «Минуте славы».

Пресс-служба Первого канала (он транслирует «Евровидение») отрицает связь между историей с Евгением Смирновым и выбором Самойловой для поездки на «Евровидение». «Юлия Самойлова едет на „Евровидение“, потому что она талантливая певица, исполняющая хорошую песню. Это единственная причина, и она полностью соответствует целям и задачам международного конкурса, в котором Россия участвует много лет. Тем более циничной выглядит попытка представить конфликт в „Минуте славы“ как подготовку к объявлению участника „Евровидения“. Мы сожалеем о произошедшем на проекте и сделали все, чтобы исправить ситуацию настолько оперативно, насколько это было возможно», — заявили «Медузе» в пресс-службе Первого канала, еще раз подчеркнув, что события никак не связаны: они произошли в разное время и совпали только в телевизионном эфире.

Юлию Самойлову могут не пустить на территорию Украины. Летом 2015 года, то есть уже после присоединения Крыма к России, певица участвовала в концерте в городе Керчь, куда прилетела из Москвы. Согласно украинскому законодательству, въезжать на территорию Крыма можно только с территории Украины — либо получив согласие властей страны на другой способ въезда. В противном случае это является основанием для отказа во въезде на Украину.

В Службе безопасности Украины сообщили, что знают о выступлении Самойловой в Крыму и планируют провести проверку обстоятельств въезда певицы на территорию страны. «Мы не хотим, чтобы это было политически ангажированным решением», — сказала представитель ведомства Елена Гитлянская. Проверка может занять около месяца.

Депутат Верховной рады Украины Антон Геращенко (он является внештатным советником главы МВД и негласным куратором сайта «Миротворец», где публикуются данные о «пророссийских сепаратистах»; сведения о визите Самойловой в Крым появились на «Миротворце» 13 марта) заявил: если певица «не поддерживала аннексию Крыма», никаких проблем с ее въездом не будет. В целом украинские СМИ нейтрально отреагировали на выбор Юлии Самойловой. Сама она весной 2014 года писала на своей странице во «Вконтакте»: «Те, кто сейчас окопались у власти в Киеве, хотят сдать Украину Евросоюзу, а Украина нужна ЕС для установления враждебной границы с Россией» (сейчас запись удалена).

На «Евровидении» Юлия Самойлова исполнит песню «Flame Is Burning», ее авторы — российский продюсер Леонид Гуткин (его композиции исполняли на «Евровидении» Дина Гарипова в 2013-м и Полина Гагарина в 2015-м) и израильские композиторы Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.