Познер и Литвинова извинились перед участником «Минуты славы», танцевавшим без протеза

Судьи программы «Минута славы» на Первом канале журналист Владимир Познер и актриса Рената Литвинова принесли извинения танцору Евгению Смирнову за слова о «запрещенных приемах», так как артист выступал без протеза ноги.

В ролике, опубликованном на сайте канала, ведущий Михаил Боярский заверил, что в проекте нет никаких ограничений и «если ты талантлив — ты получаешь возможность показать себя».

Познер заверил Смирнова, что не хотел его обидеть, а слова журналиста были неправильно истолкованы. Литвинова также признала, что повела себя некорректно.

Сам Смирнов заявил, что не будет больше выступать в проекте, «потому что объективного мнения в мою сторону быть уже не может».

11 марта в эфир вышел очередной выпуск «Минуты славы». Судя по записи трансляции на Дальний Восток, там фрагмент с извинениями не показали, но в эфире на Москву он присутствует. При этом первыми в выпуске выступала группа «Юди», которая в своей школе танцев помогает детям с ограниченными возможностями.