«Чтобы не эксплуатировать эту тему»: Владимир Познер и Рената Литвинова раскритиковали участника шоу «Минута славы», танцевавшего без протеза

В социальных сетях бурно обсуждают показанный в выходные выпуск шоу «Минута славы» на Первом канале. Причина дебатов — танцевальный номер Алены Щеневой и Евгения Смирнова, брейк-дансера, потерявшего в результате аварии ногу. Резонансным оказалось не только их выступление, но и реакция судей проекта, в первую очередь Владимира Познера и Ренаты Литвиновой. «Медуза» рассказывает, что случилось и в чем проблема с восприятием инвалидности в России.

Что танцору Евгению Смирнову сказали Познер и Литвинова

4 марта на шоу талантов «Минута славы» в числе конкурсантов выступил танцевальный дуэт Алены Щеневой и Евгения Смирнова — пары из Краснодара, исполнившей номер под песню Наргиз и Максима Фадеева «Вдвоем». Профессиональный танцор Евгений Смирнов, в 2012 году лишившийся ноги, выступал без протеза, что не помешало ему выполнять сложные элементы, включая поддержку партнерши и даже нижний брейк. Реакция зала была эмоциональной, а номер отметили бурными аплодисментами.

Запись выступления Алены Щеневой и Евгения Смирнова на официальном ютьюб-канале «Минуты славы»

Первый выступавший член жюри, актер Сергей Светлаков, для начала призвал всех поаплодировать танцорам еще раз. После него высказался журналист Владимир Познер, заявивший, что этот номер — искусство и подвиг. «Я восхищен вами абсолютно, но, как мне кажется, есть запрещенные приемы, — добавил тем не менее Познер. — Когда человек выходит, как вы, без ноги, то невозможно сказать нет. Нет защиты против этого — ну просто сил нет». Познер добавил, что его очень «задевает», когда в искусстве используют такие приемы, и проголосовал против дальнейшего участия Смирнова и Щеневой в шоу. Восхищен номером был и актер Сергей Юрский, однако в его случае это эмоциональное восприятие стало основанием для положительного вердикта.

Актриса и режиссер Рената Литвинова, как и остальные члены жюри, начала свое выступление с оговорки про значимость номера: «Я знаю, что в нашей стране, вот, конечно, трудно быть человеку-ампутанту». Она подчеркнула, что в России для «таких людей» делается минимум — и с ее точки зрения, это главное, почему Смирнов и Щенева должны остаться в проекте. Однако Литвинова развила мысль Владимира Познера про манипулятивный прием: «Но про запрещенные моменты, конечно… А может, вам эту, пристегнуть вторую, она же может не так очевидно отсутствовать?»

Что известно о Евгении Смирнове

Сноубордист и участник брейк-данс-группировки Freestyle Mastazz Евгений Смирнов потерял правую ногу в 26 лет в ДТП: он ехал на мопеде — и его сбила машина. В результате неправильного лечения у него развилась газовая гангрена, и ногу пришлось ампутировать. Уже после реабилитационного периода потребовалась повторная операция, которую Евгению сделали в Екатеринбурге, а последним пунктом его лечения стала Кострома. Вернувшись домой, он решил вернуться в спорт — на этот раз занявшись греблей, — а затем и в танец. После участия в шоу «Танцы» его заметил продюсер Максим Фадеев и пригласил сняться в клипе на песню «Вдвоем». Именно она и стала музыкальным сопровождением для номера Евгения и Алены в «Минуте славы».

Судя по инстаграму, Евгений Смирнов ведет активный образ жизни и обычно использует протез — но выступает и снимается для пресс-фото он всегда без протеза (впрочем, без протеза он также плавает и катается на водных лыжах). Танцор считает важным привлекать внимание к проблемам людей с инвалидностью, делать их видимыми и показывать, что они являются полноценными членами общества — не важно, на костылях, коляске или без них.

Кроме того, Евгений продвигает идеи инклюзивности (включенности людей с особенностями в жизнь общества) в Краснодаре, где создал благотворительную танцевальную школу «Рыжий Dance» для детей с инвалидностью. Более того, в школе могут одновременно заниматься дети с физическими ограничениями — и без них. Как написал о выступлении на «Минуте славы» в своей колонке на «Лайфе» Максим Фадеев, «пример Жени вдохновил тысячи и сотни тысяч инвалидов на борьбу с собственной депрессией. Многие из них поверили, что можно быть любимой женщиной, что можно быть полноценным отцом или матерью. Даже стоя на одной ноге. Даже сидя в коляске».

Выступление пары на шоу и реакция жюри обозначили проблему с инклюзивностью и восприятием людей с физическими особенностями в России. Люди с инвалидностью плохо защищены, им сложно адаптироваться в обществе и найти работу, а многие не всегда понимают, как правильно о них говорить, чтобы никого не обидеть (и что это вообще важно). В частности, ролик с этим эпизодом шоу на официальном ютьюб-канале телешоу называется «Инвалид без ноги на Минута славы 2017» — это выглядит неуважительно по отношению к героям видео и людям с инвалидностью в целом. Есть проблема и с их восприятием обществом из-за фактической «невидимости» и невключенности в повседневную жизнь людей с ограниченными физическими возможностями. Неслучайно и Познер, и Литвинова, критикуя выступление Евгения Смирнова и Алены Щеневой, ссылались на сильные или невыносимые эмоции, которые в них вызывает вид человека с инвалидностью.

Как Евгения Смирнова встречали на ТВ раньше

Для Евгения Смирнова «Минута славы» на Первом — не первое телевизионное выступление. В 2015 году танцор участвовал в другом популярном телепроекте — «Танцы» на ТНТ. Тогда Смирнов тоже выступал под песню Макса Фадеева; правда, с другой партнершей — однофамилицей Дарьей Смирновой. Пара представляла поселок Лазаревское (Сочи). Тот номер «с элементами брейк-данса и модерна» Евгений также танцевал без протеза, хотя и вышел на сцену на костылях. Жюри встретило претендентов словами «Неожиданно! Необычно!». Номеру устроили стоячую овацию.

«Вы можете служить примером для людей, которые сейчас растеряны, которые закрывают для себя все пути»; «Вы — доказательство того, что вообще в жизни бояться нечего. Каким я сейчас слабаком себя ощущаю, вы не представляете» — так два года назад отреагировали на выступление пары члены жюри «Танцев», хореографы Мигель и Егор Дружинин.