Уволен сотрудник Первого канала, отвечавший за просмотр «Минуты славы» до эфира. Номер танцора с инвалидностью вызвал скандал

С Первого канала уволен сотрудник дирекции музыкальных и развлекательных программ, который принимал у компании-производителя шоу «Минута славы» и занимался его подготовкой к эфиру. Об этом «Медузе» сообщил источник на Первом канале.

Уволенный сотрудник до эфира отсматривал выпуск «Минуты славы» с участием танцора Евгения Смирнова, потерявшего в аварии ногу. Из-за реакции судей проекта — Владимира Познера и Ренаты Литвиновой — этот выпуск получил большой резонанс.

Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта отказался дать комментарий «Медузе». «Я не готов комментировать. Вы сами раздуваете эти скандалы, а потом смакуете», — сказал Аксюта.