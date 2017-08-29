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Конгресс США обнаружил прямые контакты команды Трампа с Кремлем. Правда, они ни к чему не привели

Meduza
12:38, 29 августа 2017
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Майкл Коэн, юрист Trump Organization, в нью-йоркской башне Trump Tower. 17 января 2017 года.

Stephanie Keith / Reuters / Scanpix / LETA

Комиссия Палаты представителей США, изучающая связи президента США Дональда Трампа с российскими властями, получила доказательства прямого контакта между сторонами. Выяснилось, что вице-президент Trump Organization Майкл Коэн писал пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову в надежде получить одобрение на строительство Trump Tower в «Москве-сити». «Медуза» рассказывает, как это произошло и почему попытки Коэна ни к чему не привели.

Trump Organization — международный конгломерат, занимающийся девелоперским бизнесом. Ему принадлежит недвижимость и поля для гольфа в США и 10 других странах, в том числе развивающихся — Турции, Индии, ОАЭ. В 2015 году компания решила расширить географию бизнеса и построить Trump Tower в Москве. Этот эпизод из жизни компании заинтересовал комиссию Палаты представителей США, которая изучает все возможные связи Дональда Трампа с Россией. В итоге на вопросы пришлось отвечать вице-президенту Trump Organization Майклу Коэну.

По словам Коэна, он трижды обсуждал с Трампом проект строительства самой крупной башни в России, и в итоге получил предложение на разработку архитектуры и дизайна от московского девелопера ГК «Эксперт». Это произошло в октябре 2015 года, через несколько месяцев после того, как Трамп выдвинулся в президенты.

Затем Коэн начал обсуждать проект с бизнесменом Феликсом Сатером, который должен был выступить посредником в потенциальной сделке. Сатер утверждал, что нужно получить разрешение на строительство от российских властей. Бизнесмен, уже помогавший Trump Organization со строительством башни в нью-йоркском Сохо, заверил, что проект одобрит российский президент Владимир Путин.

«Я подключу Путина, и так мы поможем Дональду стать президентом», — писал Сатер Коэну, хотя тот не участвовал в кампании Трампа, а занимался исключительно бизнесом. «Наш мальчик может стать президентом США, мы сможем это провернуть. Я добьюсь, чтобы вся команда Путина встала на нашу сторону», — добавлял Сатер. Сам он в случае победы Трампа планировал стать послом США на Багамах, но дипломатического поста в итоге не получил.

По словам посредника, строительство мог бы профинансировать ВТБ, на тот момент уже находившийся под американскими санкциями. Самим строительством должен был заняться «Эксперт», а Trump Organization рассчитывала получить деньги за использование ее бренда.

Сатер хвастался тем, что в 2006 году якобы организовал для дочери Трампа Иванки тур по Кремлю. По его словам, Иванке даже удалось посидеть в личном кресле Путина. Сама дочь Трампа ответила прессе, что посетила Кремль как турист и не помнит, чтобы сидела в кресле Путина, но не исключила этого.

Что отвечал Коэн на письма Сатера — в частности, на те, где бизнесмен говорил о потенциальной поддержке Трампа Путиным, неизвестно: The Washington Post и The New York Times, публиковавшие отрывки писем Сатера, не выложили ответы вице-президента Trump Organization.

Комиссии Палаты представителей Коэн рассказал, что Сатер постоянно советовал ему съездить в Москву и заняться переговорами, но он отказывался. Проект московской Trump Tower никак не продвигался, и в итоге в январе 2016 года Коэн написал письмо Дмитрию Пескову и отправил его на общий ящик пресс-службы Кремля. «Учитывая важность проекта, я прошу вашей помощи. Со всем уважением прошу кого-нибудь, желательно вас, связаться со мной, чтобы мы могли обсудить детали и назначить встречи с компетентными людьми. Заранее благодарю вас за сотрудничество и жду ответа», — говорилось в письме. Сам Песков содержание письма пока не комментировал.

Как пишет The Washington Post, Коэн был одним из самых близких советников Трампа с 2007 года. По словам его друзей, Трамп относился к помощнику как к члену семьи. Журналисты делают вывод, что это ставит Коэна и Пескова на один уровень по приближенности к своим начальникам.

Коэн заявил комиссии, что не помнит, получал ли ответ и проводил ли какие-то встречи с российскими чиновниками. Через несколько недель после того, как он отправил письмо, проект закрыли «по экономическим причинам». По словам Коэна, к этому привело отсутствие гарантий от российских властей. «Это была лишь одна возможность из многих, рассматриваемых Trump Organization, от которой в итоге отказались», — заключил он. В Trump Organization, комментируя слова Коэна, в очередной раз заявили, что у организации никогда не было бизнес-интересов в России.

В феврале 2017 года Сатер признавал, что вел переговоры с ГК «Эксперт», но от проекта якобы отказались из-за президентской кампании Трампа. Тогда же Коэн подтверждал, что получил предложение от российского девелопера, но не упоминал письма Пескову. Предложение отклонили, сочтя план неосуществимым, заверял он.

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