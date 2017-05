Расследование ФБР о контактах Трампа с Россией добралось до зятя президента Джареда Кушнера обвинили в попытке создать секретный канал связи с Кремлем

О новых контактах Джареда Кушнера с представителями России почти одновременно написали The Washington Post и The New York Times. Кроме того, эти сообщения подтвердили семь источников Reuters, среди которых и сотрудники действующей администрации, и бывшие чиновники. Как уточняет Reuters, Белый дом ранее официально говорил лишь о двух встречах Кушнера с российским послом Сергеем Кисляком — в апреле и декабре 2016 года. На декабрьской встрече, как отмечали представители Белого дома, обсуждалось создание «линии коммуникаций» между США и РФ. Однако из новых сообщений американских СМИ следует, что контактов было больше, и как минимум о двух раньше ничего не сообщалось.

Крупнейшие газеты написали о встрече Кушнера с Кисляком по-разному. Так, в заметке The New York Times не говорится, что в ходе беседы происходило что-то предосудительное: на встрече, на которой также присутствовал будущий (и впоследствии уволенный) советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, стороны просто обсудили возможность выработки совместной стратегии по Сирии (сведения о том, что темой обсуждения была именно Сирия, подтверждают и другие СМИ, в том числе Associated Press). При этом в материале The Washington Post утверждается, что Кушнер якобы предложил Кисляку открыть между Кремлем и Белым домом секретный канал связи.

По версии The Washington Post, Кушнер предлагал завести канал связи, о котором не знали бы американские спецслужбы. Чтобы обеспечить безопасность коммуникаций, зять президента, в частности, предлагал использовать для связи российские дипломатические учреждения в США. Сергей Кисляк отверг это предложение, поскольку «был поражен идеей, что американцы могут быть допущены к использованию российских средств связи в посольстве или консульстве». При этом американские спецслужбы узнали о предложении Джареда Кушнера, перехватив донесение Кисляка, в котором тот сообщал начальству о встрече с зятем президента.

Газеты также сообщили о встрече Джареда Кушнера с представителем Внешэкономбанка. О деталях этой встречи в заметках The Washington Post и The New York Times почти не говорилось, но журналисты Bloomberg предположили, что речь идет о встрече Кушнера с Сергеем Горьковым (председатель ВЭБа с 2016 года). Как отмечает издание, Внешэкономбанк с 2014-го находится под санкциями, и Джаред Кушнер мог обсуждать с представителями учреждения возможность отмены санкций в обмен на инвестиции в один из девелоперских проектов семьи Трампа — здание в Нью-Йорке, расположенное по адресу Пятая авеню, дом 666.

В ФБР подтвердили, что в отношении Джареда Кушнера ведется расследование. По информации The Washington Post, зять Дональда Трампа заинтересовал следствие в связи с «объемом контактов с русскими и природой этих контактов», причем ABC News сообщило, что внимание ФБР привлекли именно встречи Кушнера с Сергеем Кисляком и Сергеем Горьковым. В то же время Reuters со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что внимание ФБР к Кушнеру и его встречам не означает, что он сам является подозреваемым.

Дональд Трамп выступил в поддержку Джареда Кушнера, назвав его очень хорошим человеком. По информации BBC News, 28 марта Трамп провел в Белом доме совещание с адвокатами. После этого совещания он заявил The New York Times, что полностью уверен в Кушнере и его поступках. «Джаред выполняет очень важную работу на благо нашей страны, — сказал президент. — Он уважаем практически всеми, программы, над которыми он работает, могут сэкономить для США миллиарды долларов. Кроме того, и возможно это самое важное, он очень хороший человек».