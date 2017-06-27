CNN снял с публикации материал о связях Трампа с Россией. Его авторы были вынуждены уволиться

На сайте международного телеканала CNN 22 июня вышел материал о расследовании, которое якобы ведется сенатом США в отношении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Фонд заявил, что в статье есть фактические ошибки. CNN снял статью с сайта и даже извинился перед одним из ее героев; три журналиста, в том числе два лауреата Пулитцеровской премии, вынуждены были покинуть телеканал. Более того, по данным Buzzfeed, CNN ужесточил редакционную политику относительно материалов о России и запретил их публиковать без одобрения кого-либо из вице-президентов телеканала. «Медуза» рассказывает, о чем говорилось в статье — и почему ее публикация привела к таким последствиям.

Статья CNN была посвящена связям окружения Дональда Трампа с Россией. В материале говорилось, что бизнесмен из окружения Трампа Энтони Скарамуччи (ему даже прочили пост в Белом доме) якобы встречался с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым в январе 2017 года. Дмитриев, по сведениям телеканала, обсуждал со Скарамуччи российские санкции, наложенные на РФПИ еще в 2015 году — фонд в то время попал в санкционный список как «дочка» Внешэкономбанка. По факту этой встречи и было начато расследование, утверждал CNN. Факт встречи Скарамуччи с Дмитриевым не отрицал ни сам предприниматель, ни РФПИ.

Материал основывался на словах одного анонимного источника. Официального подтверждения того, что сенат действительно ведет расследование в связи с контактами людей из окружения Трампа с РФПИ, у CNN не было. Кроме того, в статье утверждалось, что РФПИ является частью Внешэкономбанка, хотя в действительности это уже не так.

Автор статьи — Томас Фрэнк, 52-летний журналист, автор множества публикаций в наиболее влиятельных американских и британских изданиях. Фрэнк подробно анализировал политическую жизнь в США в последние годы, его считают одним из тех, кто подробно предсказал и описал рост популярности Дональда Трампа среди «американского рабочего класса». Он номинировался на Пулитцеровскую премию в 2012 году за материал для USA Today, но не получил премии. В CNN Фрэнк работал в недавно созданном отделе CNN Investigates, который занимается журналистскими расследованиями.

CNN спустя сутки снял статью и принес извинения. Сейчас материал на сайте найти нельзя, вместо него открывается страница с извинениями перед читателями и Скарамуччи. В обращении говорится, что материал не соответствовал стандартам CNN и был отозван, но почему именно — не объясняется. Скарамуччи извинения принял.

.@CNN did the right thing. Classy move. Apology accepted. Everyone makes mistakes. Moving on. https://t.co/lyVajCKNHx — Anthony Scaramucci (@Scaramucci) June 24, 2017

Публикация привела к серьезным последствиям для CNN. Во-первых, все материалы CNN о России теперь будут согласовываться с топ-менеджерами канала, утверждает Buzzfeed. По данным издания, исполнительный редактор CNNMoney Рич Барбиери отправил коллегам по CNN письмо, в котором напрямую запретил публиковать какие-либо истории о России без своей санкции — или разрешения вице-президента CNN Джейсона Фаркаса. Это, по словам топ-менеджера CNN, касается любых материалов — видеороликов, постов в соцсетях, всего без исключения. Источник Buzzfeed, близкий к CNN, отмечает, что на телеканале восприняли ошибку с публикацией как «огромный, огромный факап, за который кому-то придется ответить». Расследованием ситуации занимается лично президент CNN Джефф Цукер.

Одновременно у оппонентов CNN появился серьезный аргумент в споре с телеканалом. Ранее президент США Дональд Трамп, один из главных критиков CNN в Штатах, голословно обвинял канал в публикации «фейковых новостей» — теперь у него есть документальное подтверждение того, что CNN опубликовал недостоверный материал о связях американского президента с Россией.

Wow, CNN had to retract big story on "Russia," with 3 employees forced to resign. What about all the other phony stories they do? FAKE NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2017

Автор статьи Томас Фрэнк больше не работает в CNN. Вместе с ним уходят редакторы, ответственные за публикацию. Это бывший сотрудник The New York Times Эрик Лихтблау и исполнительный редактор CNN Investigates Лекс Харис; оба — обладатели Пулитцеровской премии. Журналисты признали, что несут ответственность за ошибку, и попросили об увольнении. Источник The Washington Post в CNN пояснил: статью сняли не потому, что она недостоверна, а потому, что нарушение процедуры проверки материала дает достаточно оснований сомневаться в некоторых фактах.