«Я не вступал ни с кем в сговор»: зять Трампа рассказал обо всех встречах с россиянами

24 июля зять и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер выступит на закрытых слушаниях в Конгрессе. Члены комитета Сената по разведке, ранее уже выслушавшие бывшего главу ФБР Джеймса Коми и других высокопоставленны чиновников, допросят Кушнера в рамках расследования о связях окружения Дональда Трампа с Россией. Накануне слушаний Джаред Кушнер распространил письменное заявление, в котором рассказал обо всех случаях общения с россиянами. По словам Кушнера, он не вступал в сговор с иностранным правительством и не имел никаких непозволительных контактов.

Трамп назначил Кушнера «ответственным за связи с иностранцами» во время предвыборной кампании. Как рассказал в своем заявлении Джаред Кушнер, на первых этапах он не собирался активно участвовать в деятельности предвыборного штаба Дональда Трампа. Однако постепенно «тесть стал все чаще спрашивать его совета по самому широкому кругу вопросов». «Моя роль постепенно изменялась, — написал Кушнер. — В итоге я тесно сотрудничал с отделами, которые занимались финансами, планированием, коммуникациями, написанием речей, проведением опросов, анализом данных и работой в диджитал». Кроме того, по словам Кушнера, Трамп назначил его «связующим звеном» между штабом и иностранными правительствами.

Иностранные должностные лица начали искать встречи с Кушнером задолго до выборов. По словам советника Трампа, с такими предложениями обращались представители не менее 15 стран. При этом Джаред Кушнер подчеркивает, что от него такая инициатива никогда не исходила. Кушнер написал также, что по долгу службы ему каждый день приходилось отвечать на сотни телефонных звонков и электронных сообщений, поэтому о некоторых контактах с иностранцами он может не помнить.

Кушнер описал все встречи с российском послом в США Сергеем Кисляком. По его словам, первая встреча носила эпизодический и поверхностный характер: дежурный обмен любезностями на вечере, организованном журналом The National Interest в апреле 2016 года. Вечер был посвящен внешней политике будущего президента Трампа, на нем присутствовали несколько послов. По словам Кушнера, никаких специальных отношений с Кисляком у него не было, и впоследствии он даже не мог вспомнить его имени. Кушнер утверждает, что никогда не разговаривал с российским дипломатом по телефону — хотя агентство Reuters сообщило о двух таких разговорах. «Я [этого] не помню и очень сомневаюсь, что они могли иметь место, — пишет Кушнер. — Мы изучили записи всех телефонных переговоров за тот период, и они не подтвердили факт звонков Кисляка». Кушнер также рассказал, что один раз виделся с Кисляком уже после президентских выборов, а затем дважды отказал ему во встрече.

Кушнер упомянул о встрече с сыном Дональда Трампа и «адвокатом из России». По его словам, он вспомнил об этом эпизоде, только подняв свою служебную переписку по просьбе Конгресса. Встреча произошла 9 июня 2016 года. Человек, представившийся адвокатом, говорил о гражданами США. Кушнер счел, что присутствие на этой встрече — трата его времени и попросил своего помощника «позвонить ему на мобильный, чтобы он смог уйти».

После победы Трампа на выборах Кушнер встречался еще с несколькими россиянами. Наряду со второй встречей с Сергеем Кисляком, советник Трампа упоминает о встрече с представителем Внешэкономбанка — об этом эпизоде в мае 2017 года сообщили крупнейшие американские газеты. По словам Кушнера, встреча длилась 25 минут, в ходе которых Горьков рассказал немного о Внешэкономбанке, похвастался близкими отношениями с Владимиром Путиным и сделал ему два подарка: шкатулку из белорусской деревни, откуда происходили предки Кушнера, и мешок с землей оттуда же. Кушнер утверждает, что политика в ходе встречи не обсуждалась, и он не предпринимал никаких попыток скрыть ее факт.

И последнее: подозрительное электронное письмо. По словам Кушнера, 30 октября 2016 года он получил от пользователя под ником . Автор письма требовал перевести на его счет 52 биткоина, угрожая в противном случае опубликовать налоговые декларации Дональда Трампа. Кушнер утверждает, что счел письмо шуткой, но рассказал о нем представителям Секретной службы. Те посоветовали ему игнорировать письмо. «Насколько я могу вспомнить, этим мои контакты с людьми, которые были или могли оказаться представителями России, исчерпываются», — написал Джаред Кушнер.