Американские и европейские ультраправые массово переселяются в российский интернет. Что?!
В начале августа в американском Шарлотсвилле прошла крупнейшая демонстрация американских ультраправых; одновременно в городе состоялись акции их оппонентов. Начались столкновения, один из сторонников ультраправых въехал на автомобиле в группу антифашистов — погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали. На фоне этих событий американские технологические гиганты начали беспрецедентную кампанию против националистов. В частности, Google и регистратор доменных имен GoDaddy отказались обслуживать сайт американских неонацистов The Daily Stormer, после чего его создатели решили зарегистрировать ресурс в доменной зоне.ru. «Медуза» выяснила, что одновременно американские ультраправые начали одновременно переселяться в российские соцсети.
15 августа сайт The Daily Stormer, один самых популярных ресурсов американских неонацистов, зарегистрировался в российской доменной зоне.ru. Накануне его отказались обслуживать Google и американский регистратор GoDaddy. Это произошло после шествий ультраправых в Шарлотсвилле, которые закончились столкновениями с полицией и антифашистами. Основатель The Daily Stormer Эндрю Англин в одном из материалов на сайте назвал погибшую в результате беспорядков в Шарлотсвилле женщину «толстой и бездетной проституткой». Адрес dailystormer.ru зарегистрировали 15 августа; на следующей день The Daily Stormer подтвердил, что после отказа в сотрудничестве в США он собирается возобновить деятельность именно в российской доменной зоне.
Менее чем через сутки сайт заблокировали по рекомендации Роскомнадзора. Компания-регистратор Ru-center, выдавшая адрес The Daily Storm, сообщила, что 17 августа к ней обратился Роскомнадзор и попросил рассмотреть возможность блокировки ресурса из-за экстремистского содержания. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сказал, что Генпрокуратура не требовала заблокировать сайт; блокировка является инициативой его ведомства. Позднее Роскомнадзор официально заявил, что сайт был заблокирован, поскольку возбуждает «расовую, национальную и иные виды социальной розни». Ведомство сослалось на пункт 5.7 правил регистрации доменных имен в зоне.ru, хотя этот пункт позволяет блокировать только сайты с фишинговыми схемами, вирусами и детским порно. На просьбу «Медузы» о подробном комментарии Роскомнадзор к моменту публикации этого материала не ответил.
Сам dailystormer.ru не был доступен и до блокировки. Владельцы сайта не стали запускать его, поскольку от поддержи сайта отказался американский сервис защиты от DDoS-атак CloudFlare. В официальной группе The Daily Storm в российской соцсети «ВКонтакте» опубликовано сообщение о том, что его создатели ищут альтернативу Cloudflare, которая позволит скрыть их настоящий IP и справиться с хакерскими атаками.
Сервер The Daily Stormer, предположительно, тоже находится в России. Об этом 15 августа в твиттере сообщил пользователь Билл Сэйдер, называющий себя исследователем информационной безопасности. Этот вывод основан на косвенных доказательствах. The Daily Stormer скрывал свой исходный IP-адрес, используя сервис защиты от DDoS-атак CloudFlare, однако Сэйдер обнаружил этот IP-адрес в заголовках электронного письма, отправленного администраторами сайта (адрес получателя письма замазан самим исследователем). Этот IP-адрес связан с Россией сразу двумя путями. Он указан в официальной базе IP-адресов европейского регионального регистратора RIPE как имеющий «отношение к России» (то есть в РФ может располагаться сам сервер или офис компании, которая использует IP-адрес — хотя достоверно это неизвестно). Кроме того, провайдер IP-адреса указал свой почтовый адрес — admin@rnet.ru. Rnet — российский -интернет-провайдер; на вопросы «Медузы» на момент публикации материала его представители не ответили.
Западные ультраправые начали мигрировать в российский сегмент интернета из-за блокировок групп в Facebook. Во «ВКонтакте» можно найти уже больше ста националистических групп, в которых состоят, в том числе, пользователи из США, Германии, Швеции и других стран. Сообществ, в которые вступили только иностранцы, — несколько десятков. Численность таких групп составляет от 30 до тысячи участников.
Создатель двух националистических групп для иностранцев во «ВКонтакте», представившийся Генри из Хьюстона, рассказал «Медузе», что зарегистрировался в российской соцсети в июне 2016 года. «Меня привела сюда внутренняя цензура в Facebook. Там по правилам соцсети есть очень много вещей, о которых нельзя говорить — и постить их. Например, альтернативное мнение о холокосте, евреях, расизме, масонстве. Даже нельзя написать пост об Адольфе Гитлере», — заявил он. В одной группе, зарегистрированной Генри, состоят 100 человек; в другой — 450. Одновременно он ведет закрытое сообщество в Facebook, насчитывающее 1300 человек — но отмечает, что только во «ВКонтакте» может написать то, за что Facebook банит. Последняя блокировка аккаунта Генри в Facebook продлилась несколько месяцев.
«Уход из Facebook в ВК становится трендом для националистов. Здесь не так много цензуры, хотя недавно двое моих друзей потеряли свои страницы из-за правых постов», — рассказывает он. На те же темы ультраправые рассуждают в самих группах, предполагая, что скоро начнется массовый переход англоязычных националистов в российскую соцсеть. Многие из них, судя по страницам, изученным «Медузой», зарегистрировались во «ВКонтакте» уже после событий в Шарлотсвилле. «„ВКонтакте“ для нас — новое открытие», — сказал в разговоре с «Медузой» еще один националист из США.
Генри отмечает, что знает о том, что в России могут посадить в тюрьму за экстремистские высказывания в интернете, и выступает против этого: «Я против любых форм цензуры, мы должны защищать возможность дискуссии. Нельзя просто запретить другим высказывать свою точку зрения».
Представители «ВКонтакте» отмечают, что пока не планируют блокировать пользователей только за националистические взгляды. Пресс-секретарь соцсети Евгений Красников в разговоре с «Медузой» подчеркнул, что «ВКонтакте» не стала блокировать группу The Daily Stormer в соцсети после того, как сайт издания решил заблокировать Роскомнадзор. «„ВКонтакте“ не блокирует сообщества только потому, что страницы с похожими названиями были заблокированы на других ресурсах. При принятии решения о блокировке мы в первую очередь ориентируемся на соответствие контента сообщества правилам площадки и законам РФ. Если в упомянутом сообществе появятся призывы к жестокости и насилию или другие противоправные материалы, оно будет заблокировано», — пояснил он.
Красников также прокомментировал заявления американских ультраправых о том, что в российской соцсети «меньше цензуры»: «Мы предоставляем возможность обсуждать на нашей площадке разные темы и делиться своими мнениями. Но „ВКонтакте“ решительно выступает против призывов к жестокости и насилию. Мы удаляем подобные материалы».
Ответственность за экстремистские высказывания и изображение запрещенной символики, в том числе свастики, в российских соцсетях иностранцам фактически не грозит — в отличие от жителей РФ. Юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов пояснил «Медузе», что иностранцев, которые опубликуют во «ВКонтакте» какой-либо экстремистский с точки зрения российского законодательства контент, привлечь к ответственности по местным законам можно только теоретически — случаев преследования иностранцев за посты и лайки «ВКонтакте» пока не было.
«Российское законодательство позволяет привлечь условного американца к ответственности, но на практике сделать это невозможно. Публикация свастики — это административное правонарушение, срок давности — три месяца всего, да и не будет никто из-за административки заморачиваться, когда полно своих домашних экстремистов. По уголовным делам, как правило, тоже овчинка не стоит выделки. Заполучить его для привлечения к ответственности сюда невозможно, а если нет надежды получить обвиняемого, то зачем возбуждаться? Максимум, что может быть, это как раз блокировка контента — это и просто, и для статистики хорошо», — заключил Гайнутдинов.