Американские и европейские ультраправые массово переселяются в российский интернет. Что?!

В начале августа в американском Шарлотсвилле прошла крупнейшая демонстрация американских ультраправых; одновременно в городе состоялись акции их оппонентов. Начались столкновения , один из сторонников ультраправых въехал на автомобиле в группу антифашистов — погибла 32-летняя женщина, еще 19 человек пострадали. На фоне этих событий американские технологические гиганты начали беспрецедентную кампанию против националистов . В частности, Google и регистратор доменных имен GoDaddy отказались обслуживать сайт американских неонацистов The Daily Stormer, после чего его создатели решили зарегистрировать ресурс в доменной зоне.ru. «Медуза» выяснила, что одновременно американские ультраправые начали одновременно переселяться в российские соцсети.

A post shared by Aziz (@nuckyt1920) on Aug 11, 2017 at 11:05pm PDT

15 августа сайт The Daily Stormer, один самых популярных ресурсов американских неонацистов, зарегистрировался в российской доменной зоне.ru. Накануне его отказались обслуживать Google и американский регистратор GoDaddy. Это произошло после шествий ультраправых в Шарлотсвилле, которые закончились столкновениями с полицией и антифашистами. Основатель The Daily Stormer Эндрю Англин в одном из материалов на сайте назвал погибшую в результате беспорядков в Шарлотсвилле женщину «толстой и бездетной проституткой». Адрес dailystormer.ru зарегистрировали 15 августа; на следующей день The Daily Stormer подтвердил, что после отказа в сотрудничестве в США он собирается возобновить деятельность именно в российской доменной зоне.

Менее чем через сутки сайт заблокировали по рекомендации Роскомнадзора. Компания-регистратор Ru-center, выдавшая адрес The Daily Storm, сообщила, что 17 августа к ней обратился Роскомнадзор и попросил рассмотреть возможность блокировки ресурса из-за экстремистского содержания. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский сказал, что Генпрокуратура не требовала заблокировать сайт; блокировка является инициативой его ведомства. Позднее Роскомнадзор официально заявил, что сайт был заблокирован, поскольку возбуждает «расовую, национальную и иные виды социальной розни». Ведомство сослалось на пункт 5.7 правил регистрации доменных имен в зоне.ru, хотя этот пункт позволяет блокировать только сайты с фишинговыми схемами, вирусами и детским порно. На просьбу «Медузы» о подробном комментарии Роскомнадзор к моменту публикации этого материала не ответил.

Сам dailystormer.ru не был доступен и до блокировки. Владельцы сайта не стали запускать его, поскольку от поддержи сайта отказался американский сервис защиты от DDoS-атак CloudFlare. В официальной группе The Daily Storm в российской соцсети «ВКонтакте» опубликовано сообщение о том, что его создатели ищут альтернативу Cloudflare, которая позволит скрыть их настоящий IP и справиться с хакерскими атаками.

Сервер The Daily Stormer, предположительно, тоже находится в России. Об этом 15 августа в твиттере сообщил пользователь Билл Сэйдер, называющий себя исследователем информационной безопасности. Этот вывод основан на косвенных доказательствах. The Daily Stormer скрывал свой исходный IP-адрес, используя сервис защиты от DDoS-атак CloudFlare, однако Сэйдер обнаружил этот IP-адрес в заголовках электронного письма, отправленного администраторами сайта (адрес получателя письма замазан самим исследователем). Этот IP-адрес связан с Россией сразу двумя путями. Он указан в официальной базе IP-адресов европейского регионального регистратора RIPE как имеющий «отношение к России» (то есть в РФ может располагаться сам сервер или офис компании, которая использует IP-адрес — хотя достоверно это неизвестно). Кроме того, провайдер IP-адреса указал свой почтовый адрес — admin@rnet.ru. Rnet — российский -интернет-провайдер; на вопросы «Медузы» на момент публикации материала его представители не ответили.

Западные ультраправые начали мигрировать в российский сегмент интернета из-за блокировок групп в Facebook. Во «ВКонтакте» можно найти уже больше ста националистических групп, в которых состоят, в том числе, пользователи из США, Германии, Швеции и других стран. Сообществ, в которые вступили только иностранцы, — несколько десятков. Численность таких групп составляет от 30 до тысячи участников.

Создатель двух националистических групп для иностранцев во «ВКонтакте», представившийся Генри из Хьюстона, рассказал «Медузе», что зарегистрировался в российской соцсети в июне 2016 года. «Меня привела сюда внутренняя цензура в Facebook. Там по правилам соцсети есть очень много вещей, о которых нельзя говорить — и постить их. Например, альтернативное мнение о холокосте, евреях, расизме, масонстве. Даже нельзя написать пост об Адольфе Гитлере», — заявил он. В одной группе, зарегистрированной Генри, состоят 100 человек; в другой — 450. Одновременно он ведет закрытое сообщество в Facebook, насчитывающее 1300 человек — но отмечает, что только во «ВКонтакте» может написать то, за что Facebook банит. Последняя блокировка аккаунта Генри в Facebook продлилась несколько месяцев.

«Уход из Facebook в ВК становится трендом для националистов. Здесь не так много цензуры, хотя недавно двое моих друзей потеряли свои страницы из-за правых постов», — рассказывает он. На те же темы ультраправые рассуждают в самих группах, предполагая, что скоро начнется массовый переход англоязычных националистов в российскую соцсеть. Многие из них, судя по страницам, изученным «Медузой», зарегистрировались во «ВКонтакте» уже после событий в Шарлотсвилле. «„ВКонтакте“ для нас — новое открытие», — сказал в разговоре с «Медузой» еще один националист из США.

Генри отмечает, что знает о том, что в России могут посадить в тюрьму за экстремистские высказывания в интернете, и выступает против этого: «Я против любых форм цензуры, мы должны защищать возможность дискуссии. Нельзя просто запретить другим высказывать свою точку зрения».

Участник марша неонацистов в Шарлотсвилле, США, 11 августа 2017 года Chip Somodevilla / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Представители «ВКонтакте» отмечают, что пока не планируют блокировать пользователей только за националистические взгляды. Пресс-секретарь соцсети Евгений Красников в разговоре с «Медузой» подчеркнул, что «ВКонтакте» не стала блокировать группу The Daily Stormer в соцсети после того, как сайт издания решил заблокировать Роскомнадзор. «„ВКонтакте“ не блокирует сообщества только потому, что страницы с похожими названиями были заблокированы на других ресурсах. При принятии решения о блокировке мы в первую очередь ориентируемся на соответствие контента сообщества правилам площадки и законам РФ. Если в упомянутом сообществе появятся призывы к жестокости и насилию или другие противоправные материалы, оно будет заблокировано», — пояснил он.

Красников также прокомментировал заявления американских ультраправых о том, что в российской соцсети «меньше цензуры»: «Мы предоставляем возможность обсуждать на нашей площадке разные темы и делиться своими мнениями. Но „ВКонтакте“ решительно выступает против призывов к жестокости и насилию. Мы удаляем подобные материалы».

Ответственность за экстремистские высказывания и изображение запрещенной символики, в том числе свастики, в российских соцсетях иностранцам фактически не грозит — в отличие от жителей РФ. Юрист правозащитной группы «Агора» Дамир Гайнутдинов пояснил «Медузе», что иностранцев, которые опубликуют во «ВКонтакте» какой-либо экстремистский с точки зрения российского законодательства контент, привлечь к ответственности по местным законам можно только теоретически — случаев преследования иностранцев за посты и лайки «ВКонтакте» пока не было.

«Российское законодательство позволяет привлечь условного американца к ответственности, но на практике сделать это невозможно. Публикация свастики — это административное правонарушение, срок давности — три месяца всего, да и не будет никто из-за административки заморачиваться, когда полно своих домашних экстремистов. По уголовным делам, как правило, тоже овчинка не стоит выделки. Заполучить его для привлечения к ответственности сюда невозможно, а если нет надежды получить обвиняемого, то зачем возбуждаться? Максимум, что может быть, это как раз блокировка контента — это и просто, и для статистики хорошо», — заключил Гайнутдинов.