Сайт американских неонацистов The Daily Stormer лишили домена в России по требованию Роскомнадзора

Сайт американских неонацистов The Daily Stormer лишили домена в России менее, чем через день после переноса в зону .ru. Об этом сообщил провайдер RU-CENTER.

Представитель регистратора рассказал, что 17 августа к ним обратился Роскомнадзор и «потребовал рассмотреть возможность» блокировки The Daily Stormer.

Официально Роскомнадзор заявляет, что сайт был заблокирован, так как возбуждает «расовую, национальную и иные виды социальной розни». При этом ведомство ссылается на пункт 5.7 правил регистрации, который позволяет блокировать только сайты с фишинговыми схемами, вирусами и детским порно.

Сам сайт http://dailystormer.ru/ не был доступен и до блокировки. Это связывают с тем, что от поддержки ресурса отказался сервис Cloudflare, который защищал его от хакерских атак.