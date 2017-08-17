Как интернет-компании воюют с неонацистами. В одной картинке

После марша неонацистов в американском Шарлотсвилле 12 августа крупнейшие интернет-компании начали борьбу с ксенофобскими ресурсами. Первым на себе это испытал неонацистский сайт The Daily Stormer, который назвал жертву столкновений в Шарлотсвилле «жирной бездетной шлюхой»: его лишили домена и хостинга.



