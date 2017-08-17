Жизнь на острове у колонии для пожизненных. Подкаст
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новости
Как интернет-компании воюют с неонацистами. В одной картинке
Meduza
10:51, 17 августа 2017
После марша неонацистов в американском Шарлотсвилле 12 августа крупнейшие интернет-компании начали борьбу с ксенофобскими ресурсами. Первым на себе это испытал неонацистский сайт The Daily Stormer, который назвал жертву столкновений в Шарлотсвилле «жирной бездетной шлюхой»: его лишили домена и хостинга.
Фото в анонсе: Sean Rayford / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA