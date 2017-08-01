Мэрия Москвы составила окончательный список сносимых домов. Карта

Московская мэрия подвела итоги голосования по вопросу о массовом сносе домов в рамках реновации. Отбор проводился в два этапа. Власти составили свой предварительный список (4,5 тысячи домов, карта), по которому предложили проголосовать (за или против сноса) их жильцам (карта результатов голосования). Не попавшие в список дома можно было все равно включить в программу, если такое решение примет собрание собственников (таких оказалось еще 1082). В результате под снос пойдут 5144 дома в 121 районе Москвы. Вот эти дома.