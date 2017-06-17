Одна квартира решает за весь дом. Что мы узнали из итогов голосования о сносе домов в Москве

17 июня мэрия Москвы опубликовала итоги голосования о массовом сносе домов в рамках программы реновации. По официальным данным, со сносом согласились 90 процентов домов, попавших в предварительный список. В 460 домах более трети квартир проголосовали против — их не снесут. Есть в Москве и такие дома, где судьбу всех жильцов определило решение только одной квартиры. «Медуза» рассказывает, как проголосовали москвичи и что странного было в процедуре голосования.

Правила голосования меняли уже после его начала. Дважды!

Когда голосование началось 15 мая, порядок был следующим: все квартиры изначально считаются согласными на снос, против можно высказаться, проголосовав в «Активном гражданине», центре «Мои документы» или на собрании собственников. Через две недели, когда половина срока голосования уже прошла, согласие по умолчанию отменили. Теперь судьбу дома определяют только те квартиры, которые реально приняли участие в голосовании.

За день до конца голосования, 14 июня, мэрия вновь изменила правила и дала дополнительное время на принятие решения. Собственники квартир могут до 15 июля проводить собрания об исключении дома из списка на снос или о добавлении туда новых домов.

Явку никак не учитывали, а в итоге просто засекретили

На голосование о сносе домов никак не влияет явка. Это означает, что всего одна квартира может определить судьбу целого дома, если остальные жильцы просто проигнорируют голосование. И таких случаев в Москве набралось целых ! Это двух- и трехэтажные дома, которые снесут по решению только одной квартиры.

В общей сложности в Москве нашлось 44 дома, где проголосовали меньше половины квартир (в большинстве случаев такие дома проголосовали за снос). Явку 100 процентов показали 29 домов. Но окончательные сведения о явке недоступны, в итоговой выдаче от 17 июня мэрия очистила соответствующее поле в наборе данных (приведенные выше цифры основаны на данных за 15 июня). «Медуза» ожидает ответа мэрии по поводу изъятия данных о явке из итогов голосования.

Каждый десятый дом отказался от сноса

Против участия в программе реновации выступили более трети квартир в 460 домах, доля протестного голосования в некоторых достигла 89 процентов. При этом число отказавшихся от сноса домов может вырасти. Мэрия сообщает, что в 40 домах собственники провели собрания и вышли из программы (в открытых данных учтены только 25 таких протоколов), но такие собрания можно проводить до середины июля.

По итогам голосования за снос высказались 4079 домов. Еще есть в итоговом списке, но, как сообщается на сайте мэрии, «признаны бесхозными», из-за чего город пытается оформить на них право собственности. Означает ли это, что они также пойдут под снос, пока неизвестно. были в списке до последнего момента, хотя в них никто не голосовал, а из итоговых данных пропали. «Медуза» обратилась за разъяснениями в мэрию, но пока не получила ответа.