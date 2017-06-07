Мэрия Москвы открыла доступ к результатам голосования по реновации. Что мы из них узнали

Мэрия Москвы опубликовала карту голосования о сносе домов по программе реновации, где показаны соотношения голосов «за» и «против» по каждому из четырех с половиной тысяч домов. За голосованием можно следить в режиме онлайн — карта обновляется ежедневно. За неделю до конца голосования «Медуза» изучила данные, предоставленные мэрией, и нашла в них массу интересного.

Жители каждого девятого дома (509 из 4500) уже определились с выбором

В таких домах минимум две трети от всех жильцов проголосовали за реновацию или минимум треть проголосовали против нее (такой порог, позволяющий принять решение, был установлен мэрией). По данным на 6 июня, 117 «определившихся» домов проголосовали против участия в программе реновации, 392 — за снос. Больше всего «определившихся» домов, где жители выступают против сноса — в Измайлово, Перово, Марьиной роще и в Лосиноостровском районе. Дома, жители которых выступают за снос, чаще всего находятся в Кузьминках, Люблино и Котловке, а также в Можайском и Алтуфьевском районах.

При этом в целом, судя по данным голосования, москвичи поддерживают реновацию — на один голос против сноса домов приходится примерно девять за.

В Москве есть дома, все жители которых поддерживают их снос

Ровно в 20 домах за снос проголосовали 100% жильцов при явке в 100%. Четыре из таких домов расположены в Новой Москве, в дачном поселке Кокошкино на улице Труда. По два дома находятся в Можайском (2-й Дорогобужский переулок, дома 6 и 9) и Даниловском (3-й Павелецкий проезд дом 9 и 5-я Кожуховская улица, дом 3) районах. Кроме того, в этот список попали дома в Ясенево, Митино, Бирюлево, Лефортово, Ново-Переделкино и Щербинке, а также в Донском, Можайском и Басманном районах.

При этом среди домов, где проголосовали все жильцы, нет тех, где все 100% выступили бы против сноса. Максимальная доля голосов против реновации в «определившихся» домах составляет около 76%.

Среди «определившихся» есть соседние дома, причем их жильцы приняли противоположные решения

«Медузе» удалось обнаружить как минимум пять таких случаев. Например, жильцы корпуса «А» дома 59/1 по улице Большая Академическая в Коптево выступили против сноса, а корпуса «Б» — за реновацию. Похожие ситуации сложились на Осташковской улице в Бабушкинском районе, на Кащенкином лугу в Марфино, Вересковой улице в Свиблово и в домах во Втором Кожуховском проезде в Даниловском районе.

Второй Кожуховский проезд, дом 15 корпус 1. Жильцы против того, чтобы сносить его; жители 2-го и 3-го корпусов — за снос Павел Мерзликин / «Медуза»

Три корпуса дома 15 во Втором Кожуховском проезде стоят в пяти минутах ходьбы от метро «Автозаводская» и в 100 метрах от станции МЦК. Первый корпус, потрепанный, но аккуратный шестиэтажный дом 1950-х годов постройки, выступает против реновации — так проголосовали больше трети жильцов дома. Два не менее старых трехэтажных дома, корпуса 2 и 3, стоят напротив — от первого их отделяет детская площадка. В этих домах больше двух третьих всех жильцов проголосовали за реновацию.

Старшая по дому первого корпуса Лариса Ларионова рассказала «Медузе», что в их доме за реновацию выступают жители коммунальных квартир, которые надеются получить отдельные однокомнатные. По ее словам, в случае сноса дома, жильцов собираются переселить в новостройки напротив метро «Технопарк», но люди туда переезжать не хотят. «Там всю жизнь работал завод ЗИЛ. Они там в реку всякое сливали и прочее. Как там жить? А у нас тут благодать — коммуникации все мы давно за свой счет поменяли, ремонт сделали и двор тихий. Вы бы слышали, как у нас по утрам птицы поют», — добавила старшая по дому.

При этом жильцы соседних корпусов не согласны с Ларионовой. Женщина по имени Лариса, живущая вместе с дочкой в коммунальной квартире в третьем корпусе, выступает за снос дома. «В доме течет крыша, канализация забита, много других проблем», — пояснила она. Согласен с ней и ее сосед Денис: «Наш дом я могу назвать одним словом — рухлядь».

Второй Кожуховский проезд дом 15, корпус 3. Его жители хотят, чтобы дом был снесен Павел Мерзликин / «Медуза»

В некоторых домах количество проголосовавших жильцов сначала составляло 100%, но потом явка снизилась

Сразу в двух домах количество проголосовавших не увеличивалось — со временем, а уменьшалось. Так, явка в доме 6-Г корпус 3 на улице Газопровод в Южном Чертаново за день упала со 100% до 75%, а количество проголосовавших жильцов дома 21 корпус 1 на 5-й улице Соколиной горы снизилось со 100% до 92%. При этом ход голосования в домах никак не изменился — все 100% жителей голосовали за снос домов.

В Общественном штабе по контролю за реализацией программы реновации «Медузе» пояснили, что жильцы могли отозвать свои голоса или их голоса могли не пройти процедуру проверки, что и сказалось на явке. В пресс-службе мэрии Москвы оперативно объяснить снижение явки не смогли, предложив написать письменный запрос.

В Москве есть по крайней мере один дом, жильцы которого начали массово голосовать за его снос только после публикации карты с голосованием

Еще 2 июня, в день публикации карты мэрией, против сноса выступали 33,5% жильцов дома 3 по Новохохловской улице. Уже на следующий день реновацию поддерживали 65,9% жильцов. За следующие три дня количество выступающих за снос выросло до 73,7%. Общее количество проголосовавших жильцов дома также после публикации выросло с 93% до 97%.

Председатель ТСЖ дома Александр Паршин пояснил «Медузе», что в доме с началом голосования разгорелся конфликт. «Это нормальный дом, „сталинка“. За снос у нас выступают те, кто живет в коммуналках, но лично я хочу отстоять дом и сделать в нем капитальный ремонт. Понимаете, у нас сейчас идет большая война в доме — есть те, кто за, есть те, кто против. И разгорелась эта война из-за фиктивного, незаконного голосования. Еще нет закона о реновации, а люди уже за или против чего-то голосуют», — заявил Паршин.