Мэрия Москвы на ходу меняет правила голосования за снос домов. Что происходит?
1
Что случилось?
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что меняет правила голосования о сносе домов по программе реновации. Он сделал это 1 июня, когда половина времени, отведенного на голосование, уже прошла. Изменения касаются того, как будут учитывать голоса «молчунов».
2
Что за «молчуны»?
Так называют тех, кто не голосовал. По действующей схеме (подробнее о ней можно прочитать тут) они считаются автоматически согласными на снос. Получалось, что на момент старта голосования все собственники квартир во всех домах уже считались сторонниками реновации. Если какие-то квартиры потом голосовали против — соотношение менялось. И когда голосов против набиралось более трети, то дом исключали из списка на снос.
3
Как будет теперь?
Мы точно не знаем, потому что постановление правительства Москвы о новых правилах пока не опубликовано. Но, по словам Собянина, голоса «молчунов» распределят пропорционально. Это значительно упростит исключение дома из списка на снос. Поясним на примере.
В доме 100 квартир. По старой схеме для выхода из программы реновации понадобилось бы 34 голоса против. А если бы против было только 33 квартиры, а остальные 67 пропустили голосование, дом бы считался проголосовавшим за снос.
Теперь даже если проголосуют всего пять квартир, но две из них будут против, то «молчунов» распределят в той же пропорции: 60 процентов за и 40 процентов против. И дом исключат из списка на снос.
4
Чем мэрия объясняла старый порядок и что говорит теперь?
Собянин говорил раньше и повторил сейчас, что заведомое согласие в России уже применяется. Например, все пенсионные отчисления по умолчанию собирают в «общий котел» (нужно явно выступить за накопительную пенсию), а взносы на капремонт уходят в региональный фонд (нужно собрание собственников для создания счета под отдельный дом).
Изменить правила голосования мэр, по его собственным словам, решил после консультаций «с экспертами, членами Общественной палаты, депутатами». Он заявил, что у него «честно говоря, рука не поднимается» автоматически учитывать всех непроголосовавших как согласных.
5
Много квартир уже проголосовали?
Много. К 1 июня проголосовали 47 процентов квартир. Только 11 домов (из 4,5 тысячи) пока вообще не приняли участия в голосовании. Детальные данные по голосованию внутри каждого дома мэрия не раскрывает.
6
Я могу изменить свой голос?
Да. В любой момент до 15 июня голос можно изменить. Для этого нужно прийти со свидетельством о собственности или договором социального найма в любой из центров «Мои документы».
7
Как теперь изменится количество домов, которые не снесут?
Скорее всего, оно увеличится. Сейчас таких домов только 70 (из 4,5 тысячи) — там противники сноса уже заручились более чем третью голосов. Мэрия также сообщает, что за снос выступают 90 процентов от голосующих. Но конечный результат будет зависеть от распределения голосов в каждом конкретном доме.
8
Новые правила лучше или хуже?
В том виде, в каком их описал Собянин, новые правила справедливее. Теперь мэрия не сможет автоматически записать всех неактивных собственников в ряды тех, кто согласен с реновацией.
С другой стороны, мэрия пошла на изменение правил голосования, которое уже началось. Это означает, что ничто не помешает властям внести любые другие изменения в тот момент, когда они этого захотят.