Мэрия Москвы на ходу меняет правила голосования за снос домов. Что происходит?

Мы точно не знаем, потому что постановление правительства Москвы о новых правилах пока не опубликовано. Но, по словам Собянина, голоса «молчунов» распределят пропорционально. Это значительно упростит исключение дома из списка на снос. Поясним на примере.

В доме 100 квартир. По старой схеме для выхода из программы реновации понадобилось бы 34 голоса против. А если бы против было только 33 квартиры, а остальные 67 пропустили голосование, дом бы считался проголосовавшим за снос.

Теперь даже если проголосуют всего пять квартир, но две из них будут против, то «молчунов» распределят в той же пропорции: 60 процентов за и 40 процентов против. И дом исключат из списка на снос.