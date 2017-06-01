Мэрия Москвы снова изменит порядок голосования за снос домов: голоса «молчунов» учтут «пропорционально»

ТАСС
12:06, 1 июня 2017
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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что порядок голосования за снос домов по программе реновации будет изменен, хотя само голосование уже началось.

Теперь, по словам Собянина, голоса «молчунов» (тех, кто не проголосовал) «будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным „за“ или „против“ включения дома в проект программы реновации». Никаких деталей пропорционального распределения голосов Собянин не привел.

«Например, в голосовании приняли участие жители 30% квартир: 15% — „за“, 15% — „против“. Если голоса „молчунов“ свалить в одну корзину, получим уровень поддержки „за“ 85%. Так подводить итоги голосования, честно говоря, рука не поднимается. Поэтому, еще раз посоветовавшись с экспертами, членами Общественной палаты, депутатами, мы внесем изменения в порядок проведения голосования», — пояснил мэр. На сайте мэрии документ пока не опубликован.

По действующему порядку «молчуны» учитываются как проголосовавшие за снос. Таким образом, чтобы дом не снесли, против этого должны выступить не менее трети всех квартир.

Ранее изменения в порядок голосования уже вносили, мэрия дала право участия в голосовании тем, кто живет в квартире по договору социального найма.

«У тех жителей пятиэтажек, которые пока не приняли участие в голосовании и не хотят передоверять судьбу своего дома другим, есть еще две недели для того, чтобы высказать свое личное мнение „за“ или „против“ включения своего дома в проект программы реновации», — сказал мэр Москвы

ТАСС
Голосование о сносе проходит по предварительному списку мэрии Москвы, в который попали более 4,5 тысячи домов. По состоянию на 1 июня, за исключение из списка уже проголосовали 70 домов, притом, что всего в голосовании приняли участие 47 процентов всех квартир из списка. Голосование продлится до 15 июня.
Жильцов сносимых домов мэрия пообещала расселить в новые квартиры в том же районе, причем квартиры будут не меньше по количеству комнат и жилой площади.
Процесс голосования запустили до принятия федерального закона о реновации — он ожидает второго чтения в Госдуме. В первом чтении закон предполагал, что у собственников не будет права оспорить снос дома в суде. Ко второму чтению эту норму пообещали исключить.

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