Мэрия Москвы снова изменит порядок голосования за снос домов: голоса «молчунов» учтут «пропорционально»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что порядок голосования за снос домов по программе реновации будет изменен, хотя само голосование уже началось.

Теперь, по словам Собянина, голоса «молчунов» (тех, кто не проголосовал) «будут учитываться пропорционально голосам других жителей, поданным „за“ или „против“ включения дома в проект программы реновации». Никаких деталей пропорционального распределения голосов Собянин не привел.

«Например, в голосовании приняли участие жители 30% квартир: 15% — „за“, 15% — „против“. Если голоса „молчунов“ свалить в одну корзину, получим уровень поддержки „за“ 85%. Так подводить итоги голосования, честно говоря, рука не поднимается. Поэтому, еще раз посоветовавшись с экспертами, членами Общественной палаты, депутатами, мы внесем изменения в порядок проведения голосования», — пояснил мэр. На сайте мэрии документ пока не опубликован.

По действующему порядку «молчуны» учитываются как проголосовавшие за снос. Таким образом, чтобы дом не снесли, против этого должны выступить не менее трети всех квартир.

Ранее изменения в порядок голосования уже вносили, мэрия дала право участия в голосовании тем, кто живет в квартире по договору социального найма.