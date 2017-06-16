истории
Как москвичи проголосовали по реновации? Карта
Meduza
07:09, 16 июня 2017
Московская мэрия дала жителям домов, которые она хочет снести в рамках программы реновации, месяц на голосование о судьбе своего дома — с 15 мая по 15 июня. 7 июня мэрия открыла данные по голосованию по всем домам. «Медуза» публикует карту итогов голосования с раскладкой по всем зданиям. Обратите внимание: иногда жители соседних домов приняли противоположные решения!
Дом не будут сносить, если против проголосовало более трети жильцов. Такие дома показаны на карте зеленым, остальные — красным.
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