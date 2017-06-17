Мэрия Москвы опубликовала результаты голосования по реновации

На сайте мэрии Москвы обновлена карта с результатами голосования жильцов об участии в программе реновации. Предварительные результаты, за которыми можно было следить с 7 июня, были скрыты 15 июня в день завершения голосования для «обработки данных».

В мэрии сообщили, что в голосовании приняли участие жители 4543 домов (ранее сообщалось о 4546 домах), из них за участие в программе высказались в 4079 домах. Против проголосовали 276 домов, а в 184 домах «мнения разделились», то есть за снос проголосовали «от 40 до 60 процентов квартир» (эти дома тоже не будут включены в программу, заявили в мэрии).

Как проголосовали жители еще четырех домов, в мэрии не уточнили. При этом на карте есть четыре дома, которые указаны как не попавшие в программу и отмечены как «бесхозные»; голосование в них не проводилось.

Как выяснила «Медуза», сейчас на карте указаны 4543 дома , из них 464 домов отмечены как отказавшиеся от участия в программе (в предварительных данных было 466). При этом в 35 домах расклад голосов изменился в пользу выхода из программы, а в 27 — в пользу участия.

Мэрия опубликовала данные голосования в системе «Активный гражданин» и центрах «Мои документы». Возможность проголосовать на собраниях собственников продлена на месяц, до 15 июля.