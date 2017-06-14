Госдума окончательно приняла законопроект о сносе домов. Что изменилось?

14 июня Государственная дума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о программе реновации в Москве, которая предполагает массовое расселение и снос домов. Теперь документ должны будут одобрить Совет Федерации и президент России. Перед первым чтением «Медуза» рассказала о главных проблемах этого законопроекта — по пунктам. Теперь мы решили взять те же претензии и посмотреть, как депутаты на них ответили.

Нельзя просто взять и отнять у человека имущество

В чем была проблема: в России есть действующие механизмы изъятия имущества для государственных нужд с равноценным возмещением, но для Москвы решили прописать особый порядок.

Как стало: депутаты принципиально не отказались от особого порядка изъятия собственности, но в итоговой версии законопроекта детально прописано, как будет заключаться договор о переходе прав на квартиру. Сам договор должен отвечать нормам Гражданского кодекса.

Нельзя предлагать жильцам только один вариант возмещения

В чем была проблема: взамен старой квартиры можно получить только «равнозначное» жилье — это не описанная в законах норма, предполагающая, что квартира точно не будет меньше по жилой площади.

Как стало: собственник, которому не нужна «равнозначная» квартира, может написать заявление и получить либо денежную компенсацию по рыночной стоимости, либо равноценное жилье. То есть закон привели в соответствие с Земельным кодексом. Это право будет только у тех, кто приватизировал или купил свою квартиру. Коммуналки будут гарантированно расселять по нормам обеспечения жильем.

Нельзя так мутно описывать процесс учета мнения жильцов

В чем была проблема: в документе было просто написано, что мэрия сама решит, как проводить голосование.

Как стало: законопроект дополнили подробным описанием процедуры голосования (подробнее о ней можно почитать здесь и здесь). Но третье чтение прошло за день до того, как истекает срок голосования по этим правилам. Так что фактически они утверждены задним числом. После вступления федерального закона в силу новые дома включить в программу сноса будет уже нельзя.

Нельзя так широко описывать критерии, по которым будут сносить дома

В чем была проблема: власти Москвы хотели самостоятельно определять серии и шифры проектов домов, которые можно сносить по программе реновации. К тому же предлагалось расселять рядом стоящие дома, которые «по своим конструктивным характеристикам» аналогичны сносимым.

Как стало: в документ добавили конкретные ограничения — сносить можно только дома по проектам 1957–1968 годов высотой не более девяти этажей.

Нельзя выселять людей за пределы их района

В чем была проблема: жильцов сносимых домов планировалось расселять в том же или в соседнем районе, а в ЦАО, Зеленограде и Новой Москве — в пределах округа.

Как стало: новый дом должен быть только в том же районе. Исключение сделано только для Зеленограда и Новой Москвы — там расселять будут в пределах округа.

Нельзя просто так взять и наделить Москву федеральными полномочиями

В чем была проблема: Москве передают функции, которые обычно есть только у федеральных органов власти. Например, в области государственной регистрации недвижимости.

Как стало: депутаты не отказались от этой идеи, но решили прописать ее более детально. В частности, в закон «О государственной регистрации недвижимости» решили добавить специальный, упрощенный порядок оформления документов, когда речь идет конкретно о Москве и конкретно о программе реновации.

Нельзя лишать людей права на судебную защиту

В чем была проблема: решение суда о сносе нельзя оспорить, а можно только скорректировать в части равнозначности новой квартиры. Более того, мэрия предлагала начинать снос даже тогда, когда сами решения правительства города о реновации оспариваются в судах.

Как стало: оба пункта из документа убрали, сохранив за собственниками все возможные виды судебной защиты.