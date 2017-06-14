Госдума приняла законопроект о массовом сносе домов в Москве

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект о массовом расселении и сносе жилых домов в Москве по программе реновации. За документ проголосовали 399 депутатов, против — двое, один депутат воздержался. Трансляция заседания ведется на сайте Думы.

В ходе обсуждения в Думе законопроект был значительно изменен, поправки были приняты во втором чтении 9 июня. Так, из документа исключили положение о том, что собственники квартир в сносимых домах не могут оспаривать решение о расселении в суде.

Помимо этого собственникам предоставили право выбора между равнозначным (по жилой площади) и равноценным (по рыночной стоимости) жильем в новых домах. Предусмотрена возможность получения денежной компенсации взамен квартиры в сносимом доме.

Федеральный законопроект также закрепляет порядок включения домов в список на снос по итогам голосования собственников квартир. При этом само голосование началось 15 мая, еще до одобрения законопроекта.

Обновление. После принятия закона мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что продлевает на месяц срок приема заявлений о включении дома в список на снос по программе реновации. Для этого собственники должны будут провести общее собрание и передать его результаты в мэрию к 15 июля.