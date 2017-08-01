В программу сноса домов в Москве добавили больше тысячи домов. Всего снесут 5144 дома

В программу массового расселения и сноса домов в Москве вошли 5144 дома, объявил 1 августа мэр столицы Сергей Собянин. Он заметил, что 1082 дома попали в программу уже после всеобщего голосования по решению собственников на общих собраниях.

Таким образом в рамках программы реновации будут переселены 338 тысяч квартир. По оценке Собянина, программа «рассчитана до 2032 года». Полный список домов, вошедших в программу появится на сайте мэрии 1 августа, добавил мэр.

При этом на сайте мэрии до сих пор указано, что по итогам всеобщего голосования в программу вошли 4079 домов. Исходя из цифр, озвученных Собяниным, таких домов теперь 4062. С чем связано сокращение, неизвестно.