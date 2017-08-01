В программу сноса домов в Москве добавили больше тысячи домов. Всего снесут 5144 дома
В программу массового расселения и сноса домов в Москве вошли 5144 дома, объявил 1 августа мэр столицы Сергей Собянин. Он заметил, что 1082 дома попали в программу уже после всеобщего голосования по решению собственников на общих собраниях.
Таким образом в рамках программы реновации будут переселены 338 тысяч квартир. По оценке Собянина, программа «рассчитана до 2032 года». Полный список домов, вошедших в программу появится на сайте мэрии 1 августа, добавил мэр.
При этом на сайте мэрии до сих пор указано, что по итогам всеобщего голосования в программу вошли 4079 домов. Исходя из цифр, озвученных Собяниным, таких домов теперь 4062. С чем связано сокращение, неизвестно.
В начале 2017 года Собянин получил одобрение президента России Владимира Путина на массовый снос московских домов, которые, по словам мэра, скоро могут стать аварийными. Сначала власти столицы говорили, что могут снести до восьми тысяч домов.
Жителей сносимых домов с 1 августа освободят от уплаты капремонта. В новых домах им предложат квартиры, которые будут аналогичными либо по жилой площади, либо по рыночной стоимости. Также можно будет получить денежную компенсацию вместо нового жилья.
По оценке мэрии Москвы, на программу придется потратить более трех триллионов рублей. Власти пока не намерены привлекать сторонних инвесторов и готовятся обойтись только средствами бюджета. Собянин заявлял, что население Москвы в результате программы реновации вырастет на полмиллиона человек.