В конце июля Дональд Трамп потерял двух сотрудников администрации: в отставку ушли пресс-секретарь Шон Спайсер и глава аппарата Белого Дома Райнс Прибус. Обе отставки связаны с именем финансиста с Уолл-стрит Энтони Скарамуччи, который во время предвыборной кампании сначала выступал против Трампа, а потом поддержал миллиардера (и надеялся получить за это пост в Белом доме). «Медуза» рассказывает, кто такой Скарамуччи, и почему его назначение директором по коммуникациям перессорило администрацию Трампа.

Энтони Скарамуччи пришел в Белый дом на пост директора по коммуникациям 21 июля 2017 года, хотя надеялся начать работать на Трампа гораздо раньше. Муч (так его называют друзья и журналисты) часто голосовал за демократов: он поддерживал и Билла Клинтона, и Барака Обаму, а на старте предвыборной кампании активно выступал за победу Хиллари Клинтон. Трампа он, напротив, критиковал, но старые записи с негативными высказываниями о миллиардере из своего твиттера он недавно все же удалил. В августе 2015 года он в эфире Fox называл Трампа «антиамериканским политиком». Когда предвыборная гонка была в самом разгаре, Скарамуччи поддерживал сначала Скотта Уолкера, а затем Джеба Буша (в Хиллари он быстро разочаровался) — но уже в мае 2016-го Муч вошел в штаб Трампа и стал заниматься сбором пожертвований.

Скарамуччи пришел в предвыборный штаб Трампа вместе с еще одним финансистом с Уолл-стрит Стивом Мначиным, который никогда не стеснялся говорить, что согласился работать на миллиардера только ради места в Белом доме. Мначин это место получил, он теперь министр финансов, а вот Скарамуччи остался за бортом.

Против его назначения на какую бы то ни было должность протестовал глава администрации Трампа Райнс Прибус. Он — давний и верный функционер Республиканской партии, который, как предполагалось, должен был выстроить работу всего аппарата Трампа и обеспечить миллиардеру надежную поддержку умеренного крыла республиканцев (оно изначально отнеслось к новому президенту настороженно). Ни то, ни другое у Прибуса не получилось: как пишет Vox, президент не доверял ему, постоянно напоминал, что тот рекомендовал миллиардеру после очередного скандала выйти из предвыборной гонки, и даже придумал ему насмешливое прозвище — Райнси.

Прибус указывал, что у Скарамуччи нет никакого политического опыта, он неизвестен среди политической элиты, зато его хорошо знают на Уолл-стрит как жесткого и хваткого дельца. Одна из главных претензий Прибуса заключается в том, что Скарамуччи продал свой инвестиционный фонд SkyBridge Capital китайцам при крайне сомнительных обстоятельствах. Так, никому не известный китайский предприниматель вложил в американский благотворительный в США пакет активов на 18 миллиардов долларов из той самой китайской фирмы, которой Скарамуччи продал фонд. Финансист продал инвестфонд за три дня до инаугурации Трампа — очевидно, ожидая не случившегося тогда назначения в Белый дом. Сейчас продажу фонда Скарамуччи проверяют власти США.

Райнс Прибус (в центре) Drew Angerer / Getty Images

Деятельность фонда Скарамуччи стоит отдельного упоминания. Это так называемый «фонд фондов», который позволяет не баснословно богатым людям получить доступ к хедж-фондам, вложиться в которые они бы в обычной ситуации не смогли. SkyBridge предлагал клиентам заработать за счет инвестиций в целый пул хедж-фондов и брал комиссию за свои услуги; такие инвестиции, в отличие от вклада в какой-то один фонд, считаются ненадежными и бессмысленными, ведь в среднем показатели хедж-фондов оказываются ниже фондового рынка. Помимо фонда, Скарамуччи занимался организацией крупной конференции SALT и сумел привлечь на нее крайне влиятельных политиков и бизнесменов — от Джо Байдена до руководителя Alphabet Эрика Шмидта. Благодаря этой конференции Скарамуччи обзавелся большим количеством влиятельных друзей и стал частым гостем в эфирах телепрограмм об экономике и финансовых рынках.

У Скарамуччи нет никакого опыта работы с прессой, он никогда не занимался ничем, кроме финансовых операций сначала в крупных банках Lehman Brothers и Goldman Sachs. Тем не менее, Трамп назначил его директором по коммуникациям (предыдущий продержался только три месяца), причем отчитываться о работе он должен был лично перед президентом, а не перед главой администрации Прибусом. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в тот же день уволился — в американской прессе писали, что он был изначально резко против назначения Скарамуччи и не собирался работать под его руководством. Перед этим Спайсер наделал множество ошибок, разругался с пресс-пулом Белого дома и зачастую лгал в заявлениях, но уйти со своего поста он решил только после назначения Скарамуччи.

Через несколько дней после вступления в новую должность Скарамуччи поужинал в компании Трампа, его жены Мелании, телеведущего Fox Шона Ханнити и бывшего топ-менеджера этой же телекомпании Билла Шайна. Твит о встрече со ссылкой на собственные источники написал журналист The New Yorker Райан Лизза. На следующий день Скарамуччи в гневе позвонил журналисту и начал требовать выдать источник. Новоявленный чиновник был уверен, что именно Райнс Прибус, его главный недруг в Белом доме, «слил» сведения о встрече; чуть раньше Скарамуччи обвинял того же Прибуса в передаче журналистам данных о его состоянии, которые на самом деле были в открытом доступе.

В разговоре с журналистом Скарамуччи не сдерживал себя. «Я их всех уволю. Я уволил одного недавно, и еще три-четыре человека уволю завтра. Я доберусь до того, кто это тебе слил. <…> Райнс — гребаный [Скарамуччи употребил более грубое слово — прим. „Медузы“] параноидальный шизофреник, параноик», — сказал он. Скарамуччи угрожал всем в Белом доме, кто что-либо рассказывал журналистам, уголовным преследованием и обещал натравить на них ФБР и министерство юстиции. В конце концов, он крайне негативно отозвался и о главном стратеге Трампа Стиве Бэнноне. Рассказ журналиста об этой беседе на сайте The New Yorker прочитали более четырех миллионов раз. На следующий день после выхода этого текста Прибус уволился, его место занял отставной генерал Джон Келли, руководивший министерством национальной безопасности.

За две недели до назначения Скарамуччи от него ушла жена Дейдре Белл. 38-летняя женщина была на девятом месяце беременности. По данным таблоидов, Белл устала от того, что ее муж ни о чем, кроме политики, не думает. По слухам, она в разговорах с друзьями называла Скарамуччи «подхалимом Трампа», ей не нравился Вашингтон и мир большой политики, а также она устала от насмешек и обзывательств мужа. Пресс-секретарь Скарамуччи утверждает, что пара рассталась около полугода назад, и что сейчас финансист «встречается только с Белым домом».