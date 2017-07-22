Пресс-секретарь Дональда Трампа, постоянно попадавший в неприятные истории, уволился. И это тоже неприятная история

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер 21 июля объявил об отставке, его место уже заняла Сара Хакаби Сандерс. Спайсер проработал на своей должности всего полгода, но успел попасть в огромное количество неприятных историй — он поссорился с журналистами, неправильно выговаривал имена мировых лидеров, говорил, что Гитлер не использовал химическое оружие. Его уход — тоже скандал; по данным американской прессы, он протестовал против назначения Трампом на пост директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи. «Медуза» рассказывает главное, что нужно знать, чтобы быть в курсе этой истории.

Кто такой Шон Спайсер

Шон Спайсер начинал карьеру как военный. И в ВМС США, и затем в Республиканской партии он занимался связями с общественностью. С 2011 года он работал в Национальном комитете Республиканской партии, который возглавлял Райнс Прибус. После победы Дональда Трампа на президентских выборах Прибус стал главой аппарата Белого дома, а Спайсер — пресс-секретарем.

Спайсер поссорился с журналистами в первый же день работы в Белом доме: он отчитал журналистов за плохую работу и искажение фактов, но, как выяснилось, соврал сам — дав СМИ неправильные цифры по загруженности транспорта в Вашингтоне в день инаугурации Трампа (эти данные используются, чтобы оценить популярность инаугурации у местных жителей).

Чем дальше, тем отношения с прессой у Спайсера становились напряженнее. Брифинги Белого дома, по признанию репортеров, превратились в бессмыслицу, на них запретили снимать и записывать. Некоторые СМИ, например CNN, пытались даже бойкотировать Спайсера (но безуспешно).

Сам пресс-секретарь, который теоретически должен был защищать Белый дом от скандалов, постоянно оказывался в их эпицентре. Когда стало известно о его отставке, американские СМИ одно за другим стали составлять рейтинги нелепостей, случившихся со Спайсером за последние полгода. В их число вошли и отрицание использования Гитлером химического оружия (за это Спайсер извинился), и ошибки в именах и фамилиях мировых лидеров (от Джастина Трюдо до Башара Асада), и бессмысленный спор с журналистами о том, смотрит ли Дональд Трамп новости в халате или все-таки нет.

Тем не менее, ушел Спайсер не из-за этого. По данным The New York Times, он отказался работать с Энтони Скарамуччи, которого Дональд Трамп назначил директором по коммуникациям Белого дома. Сам Трамп назвал Спайсера жертвой «фейк-ньюс».

Sean Spicer is a wonderful person who took tremendous abuse from the Fake News Media - but his future is bright! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

Кто такой Энтони Скарамуччи

Скарамуччи — успешный финансист, который успел поработать и в Goldman Sachs, и в Lehman Brothers, и основать собственную инвестиционную фирму с 12 миллиардами долларов под управлением. В 2008 году в рамках президентской кампании он поддерживал демократа Барака Обаму, в 2012-м — республиканца Митта Ромни, а в 2016-м — Дональда Трампа. Победитель президентской гонки предложил ему пост советника, но потом отозвал свое предложение. Пресса предполагала, что это произошло из-за продажи финансистом доли в своем хедж-фонде компании, связанной с китайскими властями; сделка могла повредить репутации Трампа.

В июне 2017 года CNN выпустил материал, в котором утверждал, что Скарамуччи встречался с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым и обсуждал с ним западные санкции в отношении России. Позднее CNN снял этот материал и извинился, а журналисты, его выпустившие, были уволены.

Директор Белого дома по коммуникациями Энтони Скарамуччи и новый пресс-секретарь Сара Хакаби Сандерс на пресс-конференции 21 июля Michael Reynolds / EPA / Scanpix / LETA

19 июля, за два дня до назначения в Белый дом, Скарамуччи стал главным стратегическим директором Экспортно-импортного банка США. Он также рассматривался как возможный представитель США в Организации экономического сотрудничества и развития. Чем именно Скарамуччи не нравился Спайсеру, точно неизвестно.

Кто такая Сара Сандерс

Сара Сандерс — заместитель Спайсера. О ее назначении 21 июля объявил сам Скарамуччи. Сандерс не попадала в скандалы, подобные тем, которые происходили со Спайсером, но также активно защищала администрацию Дональда Трампа от нападок прессы. В связи с этим телеканал Fox News и издание Politico еще в начале мая 2017 года предполагали, что Сандерс может пойти на повышение.