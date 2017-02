Альтернативные факты, фейковые новости и пропущенный ужин с врагами народа Как Дональд Трамп воюет с американскими журналистами

Дональд Трамп начал ссориться с журналистами на первой же своей пресс-конференции в качестве избранного президента США, еще до официального вступления в должность. Накануне пресс-конференции издание Buzzfeed опубликовало досье на Трампа, где говорилось о его связях с Россией. Многие СМИ отказались его публиковать, так как не могли проверить многие его данные. На пресс-конференции Дональд Трамп обрушил свой гнев не только на Buzzfeed, но и на CNN — в частности, не позволил корреспонденту издания задать вопрос, обвинив его канал в распространении фейковых новостей.

Неделю спустя, накануне инаугурации, главный редактор журнала для представителей прессы Columbia Journalism Review Кайл Поуп написал открытое письмо избранному президенту США Дональду Трампу от лица пресс-пула Белого дома. В обращении, значительная часть которого звучала как угроза, говорилось, что хорошие журналисты всегда найдут способ разоблачать ложь и честно писать об официальных лицах, даже если правительство лишит их доступа к чиновникам. Автор обещал также, что если на пресс-конференциях кому-то из журналистов не позволят задать важный вопрос, этот вопрос за него зададут коллеги.

Сразу же после инаугурации в Белом доме состоялся брифинг для прессы. Новый пресс-секретарь президента Шон Спайсер начал свое выступление с того, что обвинил журналистов в предвзятом освещении инаугурации. Якобы церемония инаугурации Дональда Трампа была самой популярной в истории, а СМИ, публикуя фотографии с не до конца заполненным вашингтонским моллом, искажали факты. Журналисты нескольких СМИ поймали Спайсера на лжи, в результате чего появился один из главных мемов противостояния прессы и Белого дома: советник Трампа Кэллиэнн Коннуэй, говоря о заявлениях Шона Спайсера, назвала их не ложью, а «альтернативными фактами».

Конфликт с медиа стал центральной темой первой пресс-конференции Дональда Трампа после инаугурации. Накануне пресс-конференции снова произошел скандал: газеты The Washington Post и The New York Times со ссылкой на источники в спецслужбах рассказали, что советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн несколько раз созванивался с российским послом в США и, в частности, обсуждал с ним возможную отмену очередного раунда антироссийских санкций. В ходе пресс-конференции Трамп обвинил журналистов в распространении «фейковых новостей на основе преступных утечек»; он несколько раз назвал пришедших журналистов бесчестными людьми.

На той же пресс-конференции 16 января Дональд Трамп заявил: «Пресса стала такой нечестной, что молчать об этом нельзя, об этом нужно говорить, ради американского народа». На следующий день он развил эту мысль, назвав крупнейшие американские медиа — The New York Times, NBC, ABC, CBS и CNN — врагами американского народа.

На следующий пресс-брифинг, который состоялся 25 февраля, представителей CNN и The New York Times попросту не пустили. В Белом доме объяснили, что вместо обычной пресс-конференции, на которой присутствуют все работающие в Белом доме репортеры, пресс-секретарь Шон Спайсер проведет встречу с «расширенным пулом». На мероприятие не попали также корреспонденты Buzzfeed, Politico, The Hill, The Los Angeles Times и The New York Daily News, а также журналисты британских «Би-Би-Си» и The Daily Mail. Зато в состав «расширенного пула» вошли консервативные издания Fox News, Breitbart и The Washington Times (а еще ряд крупных мейнстримовых СМИ, в том числе перечисленные в твите ABC, NBC и CBS).

В The New York Times поведение Белого дома назвали «очевидным оскорблением в адрес идеалов демократии». Представители CNN заявили о «неприемлемом» поведении администрации Трампа: «Очевидно, так они реагируют на публикацию фактов, которые им не нравятся».

CNN was blocked from WH @PressSec's media gaggle today. This is our response: pic.twitter.com/8SfY2uYKEI — CNN Communications (@CNNPR) February 24, 2017

The Los Angeles Times посвятила инциденту редакционную колонку, в которой заявила: «Если целью было запугать журналистов в надежде, что они будут реже писать о том, что не нравится администрации, и больше — о том, что ей нравится, то эта попытка обречена». К недовольным присоединился даже один из ключевых ведущих Fox News Брет Байер.

Дональд Трамп ответил на недовольство журналистов эскалацией конфликта: 26 февраля он объявил, что не появится на традиционном ужине для корреспондентов, работающих в Белом доме. Этот ужин проводится ежегодно с 1921 года, и с 1924-го на нем почти всегда присутствовал действующий президент США. Лишь несколько раз его пропускали Ричард Никсон, Джимми Картер и Рональд Рейган — причем последний потому, что находился в больнице после покушения.

I will not be attending the White House Correspondents' Association Dinner this year. Please wish everyone well and have a great evening! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 25, 2017

В ответ несколько изданий, включая Bloomberg, The New Yorker и Vanity Fair объявили об отмене традиционных банкетов, приуроченных к ужину. Кроме того, появились призывы полностью бойкотировать мероприятие. Комик Саманта Би (известная как корреспондент сатирической передачи The Daily Show) уже объявила о проведении альтернативного «Ужина для НЕкорреспондентов Белого дома».