О нечестных медиа и идиотской пластмассовой кнопке Что мы узнали из первой пресс-конференции президента Трампа

16 февраля Дональд Трамп провел свою первую пресс-конференцию в должности президента США. Заранее о ней не объявляли, поэтому событие получилось неожиданным и, по наблюдениям американских СМИ, — довольно безумным . За 77 минут Трамп анонсировал новый иммиграционный указ, предложил взорвать российский военный корабль, оскорбил журналиста еврейской газеты, а всех остальных журналистов объявил нечестными людьми. «Медуза» коротко пересказывает содержание первой пресс-конференции 45-го президента США.

Дональд Трамп начал пресс-конференцию с того, что объявил нового номинанта на пост министра труда — предыдущий накануне отозвал свою кандидатуру, опасаясь, что не сможет пройти процедуру утверждения. Затем Трамп вскользь упомянул об успехах, которые добилась страна за четыре недели его президентства — фондовый рынок растет, а с ним и рейтинг одобрения президента, хотя СМИ, как указал Трамп, об этом не пишут.

Утечки настоящие, новости — фейковые

Нелюбовь Трампа к американским медиа стала одной из ключевых тем пресс-конференции. «Пресса стала такой нечестной, что молчать об этом нельзя, об этом нужно говорить, ради американского народа», — заявил президент.

По мнению Трампа, бесчестные журналисты игнорируют успехи его администрации, которая «работает как хорошо отлаженный механизм», несмотря на то, что в наследство от Барака Обамы ему достался «полнейший хаос». СМИ незаконно публикуют фейковые новости, основанные на утечках из спецслужб (в результате публикаций в прессе стало известно о переговорах между советником по национальной безопасности Майклом Флинном и российским послом Сергеем Кисляком; Флинн был вынужден уйти в отставку). Утечки, по мнению Трампа, вполне реальные, а вот новости, написанные по ним — фейковые.

В какой-то момент, когда журналисты начали задавать вопросы, Трамп заявил, что хотел бы выслушать «дружественного ему репортера» и выбрал журналиста еврейского издания Ami Magazine. Тот решил спросить о росте антисемитизма и участившихся случаев звонков с угрозами в еврейские организации. На это Трамп обвинил репортера во лжи, отметил, что его вопрос — не слишком дружественный и, к тому же, несправедливый, приказал журналисту сесть на место, а вместо ответа просто заявил, что меньшего антисемита и меньшего расиста, чем он сам, в мире просто не существует.

По утверждению Vox, главной стратегической целью пресс-конференции было привлечь внимание публики к нечестности СМИ; фактически, пишет издание, Трамп объявил медиа своим главным врагом.

Кроме этого, Трамп объявил, что на следующей неделе подпишет «новый исчерпывающий указ для защиты американцев». По словам президента, указ будет «адаптирован» к решению суда, приостановившего действие предыдущего распоряжения, временно запретившему въезд в США гражданам семи мусульманских стран.

Клинтон отдала России 20% урана

Значительная часть пресс-конференции была связана с Россией: журналистов интересовала и отставка советника по национальной безопасности из-за контактов с Россией, и появление вблизи побережья США российского разведывательного корабля.

Трамп — журналистам: я не скажу вам, что собираюсь делать с Россией Meduza

Трамп заявил, что не собирается рассказывать журналистам, как именно он намерен отвечать на подобные провокации — и вообще отказался вдаваться в детали своих внешнеполитических планов. Вместо этого он в очередной раз заявил, что с Россией необходимо выстраивать хорошие отношения, и жесткие ответные действия — не самый надежный путь к диалогу.

«Я понимаю, что с точки зрения политических очков лучшее, что я мог бы сделать — это просто взорвать этот корабль прямо в воде, — объяснил президент. — Вот тогда вся страна бы меня хвалила. Но ничего хорошего в этом нет. Я хочу, чтобы у нас была возможность дружить с Россией. Мало кто из президентов был готов придерживаться этого курса».

При этом Трамп отметил, что если кто-то и был по отношении к России излишне мягок, то это команда его предшественников и, в частности, Хиллари Клинтон, «затеявшая «перезагрузку».

«Я ничего для России не сделал, — заявил президент. — Ровным счетом ничего. Это Хиллари Клинтон отдала им 20% урана (американские СМИ отмечают, что это заявление не соответствует действительности — прим. «Медузы») и устроила «перезагрузку» с идиотской пластмассовой кнопкой, из-за которой мы все выглядели дураками».