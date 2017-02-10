Апелляционный суд США оставил в силе запрет указа Дональда Трампа о мигрантах

Дональд Трамп отреагировал на решение суда твитом о том, что он намерен обжаловать это решение. «На кону безопасность страны», — написал президент США капслоком.

Дональд Трамп подписал указ о мигрантах, который запрещал въезд в США жителям семи стран (Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена), даже если у них есть на это законные основания. Также был введен временный запрет на прием беженцев.