Администрация Трампа анонсировала новый указ об иммиграции

Президент США Дональд Трамп, говоря на пресс-конференции о политике своей администрации в отношении нелегальной миграции и защиты границ, заявил, что на следующей неделе подпишет «новый исчерпывающий указ для защиты американцев».

На уточняющий вопрос о содержании указа Трамп ответил, что он будет «адаптирован» к решению суда, приостановившего действие предыдущего указа.

Вскоре после заявления Трампа агентство Reuters сообщило, что Минюст США заявил о планах в ближайшее время заменить президентский указ об ограничении въезда беженцев и граждан из семи мусульманских стран, действие которого было приостановлено судом, обновленным указом.