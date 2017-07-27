Китаец передал в американский благотворительный фонд свои активы. На 18 миллиардов долларов Никто не знает, кто он и зачем это сделал

В Китае есть влиятельнейший конгломерат, HNA Group. Он входит в топ-500 крупнейших компаний мира — под его управлением находятся авиаперевозчики, логистические компании, банки, гостиницы и много всего другого. HNA Group не стесняется покупать активы за рубежом. Например, в 2016 году она была крупнейшим зарубежным инвестором в американскую экономику.

Кто владеет HNA Group, понятно не совсем — на бумаге это основатели компании и еще несколько менеджеров. 23% находятся во владении одного из китайских благотворительных фондов.

В конце июля стало известно, что 29% фонда будет передано в еще один благотворительный фонд, но зарегистрированный в Америке. Эти активы передает в США Гуань Цзюнь — их номинальный владелец. Про Цзюня неизвестно практически ничего, кроме того что ему больше 30 лет, но меньше 40. Как он стал владельцем такого огромного состояния — а 29% фонда оцениваются в 18 миллиардов долларов — неизвестно.

Правда, исполнительный директор HNA Адам Тан в интервью The Financial Times заявил, что Цзюнь никогда и не распоряжался такими большими средствами. По его словам, Цзюнь просто держал долю «для нас», не пояснив, что именно это значит и какие обязательства были у номинального владельца.

Так или иначе, но в США появился новый фонд с активами, которые сравнимы с теми, что передали на благотворительность Билл Гейтс и Уоррен Баффет. Как отмечает The New York Times, 18 миллиардов — это почти столько же, сколько все американские корпорации вместе взятые отдали на благотворительность в 2016 году.

Почему HNA Group и ее владельцы решили отдать такую огромную долю на благотворительность, неизвестно — и догадок, которые нашли хоть какое-то подтверждение, у американской прессы немного. Возможно, дело в оптимизации налогов, но в таком случае у HNA Group могут возникнуть сложности с американскими регуляторами, которые следят за тем, чтобы крупный бизнес не уходил от налогов с помощью благотворительных организаций.

И последнее. У HNA Group настолько подозрительная структура владения, что некоторые американские компании просто отказываются иметь с ней дело. Так, например, поступил Bank of America. При этом директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, когда ему надо было продать свой инвестфонд (этого требовало назначение в администрацию), нашел покупателя в лице именно HNA Group.

Историю с благотворительным фондом Скарамуччи пока не прокомментировал.