Дональд Трамп решил уволить Энтони Скарамуччи. Он проработал директором по коммуникациям всего 10 дней
Президент США Дональд Трамп решил уволить директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который отработал всего 10 дней, говорится в сообщении на сайте администрации Трампа.
Как сообщает The New York Times, его увольнения требовал новый глава администрации Джон Келли. В сообщении администрации говорится, что Скарамуччи сам решил уйти в отставку, чтобы дать возможность Келли самому набрать команду.
Энтони Скарамуччи, финансист с Уолл-стрит, во время президентской кампании критиковавший Трампа, занял пост в Белом доме 21 июля. Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер, который не хотел работать под началом Скарамуччи, сразу уволился. Глава администрации Райнс Прибус был против назначения Скарамуччи.
Скарамуччи, недовольный Прибусом, жестко раскритиковал его в разговоре с журналом New Yorker, назвав «параноидальным шизофреником». Материал вышел на сайте журнала 27 июля, на следующий день Прибус уволился. Его место занял Джон Келли.