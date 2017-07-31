Дональд Трамп решил уволить Энтони Скарамуччи. Он проработал директором по коммуникациям всего 10 дней

Президент США Дональд Трамп решил уволить директора по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи, который отработал всего 10 дней, говорится в сообщении на сайте администрации Трампа.

Как сообщает The New York Times, его увольнения требовал новый глава администрации Джон Келли. В сообщении администрации говорится, что Скарамуччи сам решил уйти в отставку, чтобы дать возможность Келли самому набрать команду.