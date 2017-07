Президент США Дональд Трамп минувшую неделю провел в твиттере — и стал героем сразу нескольких громких историй. Во-первых, он максимально грубо отозвался о журналистах NBC Джо Скарборо и Мике Бжезински — последнюю и вовсе назвал «тупой» и «истекающей кровью после подтяжки». Во-вторых, Трамп опубликовал ролик, в котором он колотит человека, вместо головы у которого — логотип CNN. Этот телеканал президент считает главным по «фейковым новостям». Трампа просят перестать твитить даже республиканцы и таблоид The New York Post, в прошлом его поддерживавший. «Медуза» рассказывает, с чем связаны последние атаки Трампа на журналистов — и как на них реагируют.

«Утренний Джо» и подтяжка лица

Что случилось

Ведущий программы «Morning Joe» Джо Скарборо когда-то был сторонником Трампа — он республиканец, в свое время представлявший партию в нижней палате Конгресса. Трамп даже благодарил ведущего и его партнера по программе Мику Бжезински (дочь недавно умершего политолога Збигнева Бжезинского) за поддержку после праймериз в Нью-Гемпшире. Трамп смотрел утреннее шоу Скарборо и Бжезински до тех пор, пока журналисты не начали критиковать предвыборную программу миллиардера, а потом и его деятельность на посту президента. Американский лидер реагировал в своем духе: называл шоу «провальным» и критиковал ведущих; в том числе он называл Бжезински «невротичкой».

Скарборо заступался за Бжезински (они помолвлены) и отвечал Трампу в стихах — он снял несколько видео на свои песни о Трампе. Последнее из них вышло 23 июня: видеоряд к сатирической композиции изображает Трампа на фоне военных сцен; кроме того, портрет американского президента появляется следом за Владимиром Путиным. Ведущие «Morning Joe» и до этого резко комментировали политику Трампа, например, сомневались в его психическом здоровье и подвергали сомнению способность президента управлять страной.

Утром 29 июня Дональд Трамп написал в своем твиттере: «Я слышал, низкорейтинговая „Morning Joe“ плохо обо мне отзывается (больше не смотрю программу). Как же тогда вышло, что сумасшедшая Мика с низким IQ вместе с психопатом Джо приходили ко мне в поместье Мар-о-Лаго три дня подряд в канун Нового Года и просили присоединиться [к празднованию]? Она истекала кровью после подтяжки лица. Я сказал: нет!»

Реакция

Лидер республиканцев в Палате представителей Пол Райан назвал слова президента США «однозначно неподобающим комментарием» и посетовал, что такие поступки только разобщают страну; к его словам присоединились и другие республиканцы и демократы. Представитель Канзаса в Конгрессе Линн Дженкинс написала в твиттере: «Это не ок. Как женщина-политик я часто сталкиваюсь с тем, что меня критикуют за внешний вид». Сенатор-республиканец Бен Сассе попросил Трампа прекратить писать подобные вещи: «Это ненормально и ниже достоинства президентского поста».

Отреагировал даже таблоид The New York Post, опубликовав по поводу выступлений Трампа в твиттере редакционное заявление, состоящее из трех слов: «Прекратите. Просто прекратите». Газета в прошлом официально поддерживала Трампа и называла его своим кандидатом на республиканских праймериз — но впоследствии от этого отказалась.

CNN на ринге

Что случилось

Утром 2 июля Дональд Трамп опубликовал в своем твиттере ролик, на котором он «избивает» телеканал CNN.

Ролик цитирует эпизод из хорошо известного выступления Трампа на реслинг-матче в 2007 году. В новой версии 2017-го голова соперника президента США заменена на логотип популярного телеканала. «Fake News Network! FNN», — прокомментировал собственный ролик Дональд Трамп.

Этому телеканалу достается от Трампа больше всего. Он ругался с корреспондентом CNN из пула Белого Дома Джимом Акостой, еще когда не был президентом, а на первой же пресс-конференции после своего избрания лишил журналиста слова. Трамп клеймил CNN за распространение «фейковых новостей», когда телеканал сообщил о существовании «русского досье» на Трампа. В документе, который имелся в распоряжении спецслужб, говорилось о наличии у Кремля компромата на президента США; CNN сам документ не публиковал и отмечал, что подтверждений этим сведениям нет (досье вышло в издании Buzzfeed; коротко о нем можно прочитать тут).

Недавно у Трампа появился козырь против ненавистного телеканала. CNN в конце июня отозвал материал о связях окружения миллиардера с Россией и расстался с тремя журналистами, которые его готовили. Издание признало, что материал не соответствовал высоким стандартам CNN, и принесло извинения. Вполне вероятно, что Трамп воспринял это как личную победу и доказательство своей правоты.

Было ли пародийное видео с CNN специально изготовлено для Трампа, неизвестно. Похожий ролик, только в более высоком качестве, за несколько дней до твита президента США разместил на Reddit пользователь под ником HanAssholeSolo.

Реакция

Трамп уже называл либеральные медиа «врагами народа» и утверждал, что CNN, The Washington Post, The New York Times и другие издания, известные высочайшими стандартами журналистики, производят только «фейковые новости». Публикацию пародийного видео с CNN осудили многие политики-демократы — но республиканцы в основном проигнорировали эту историю. Американская пресса считает видео призывом к насилию над журналистами; сторонники Трампа говорят, что он защищается от нападок враждебно настроенной прессы.

Издание The Huffington Post обратилось к руководству Twitter с вопросом, не нарушает ли подобное видео правила сервиса, запрещающие призывы к насилию — и получило отрицательный ответ.

Сам Дональд Трамп не видит в своем поведении ничего предосудительного. Он называет свою манеру общения с аудиторией «президентством нашего дня».