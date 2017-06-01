Комедийная актриса снялась в ролике с окровавленной головой, похожей на голову Трампа. От нее отказываются рекламодатели и CNN

Американская комедийная актриса Кэти Гриффин на днях опубликовала видео, на котором она держит в руке искусственную окровавленную голову, похожую на голову президента США Дональда Трампа. Ролик вызвал резкую негативную реакцию — в том числе из-за того, что Гриффин пошутила на тему убийства президентов. Среди тех, кто раскритиковал актрису, — сам Трамп и его семья; телеканал CNN прекратил с ней многолетнее сотрудничество.

Кэти Гриффин — стэндап-комик, актриса, телеведущая, двукратный обладатель «Эмми» за свое реалити-шоу «Кэтти Гриффин: Моя жизнь знаменитости класса D» (в названии обыгрывается классификация знаменитостей, самые популярные из которых относятся к классу A — и так далее).

В своих выступлениях она в основном высмеивает известных людей и реалии их жизни (вот, к примеру, ее монолог про появление Барбры Стрейзанд на шоу Опры Уинфри). Гриффин также известна своими высказываниями в поддержку ЛГБТ. Ее выступления несколько раз вызывали критику: в частности, речь Гриффин на церемонии вручения «Эмми» в 2007 году. Тогда она сказала, что не будет, в отличие от многих других лауреатов, благодарить Иисуса за премию, добавив: «Отвали, Иисус. Теперь эта награда — мой бог».

30 мая в интернете появились видео, на которых Гриффин позирует с искусственной окровавленной головой, похожей на голову президента США Дональда Трампа. Ролик опубликовал таблоид TMZ, потом его выложила в твиттере и сама Гриффин (сейчас твит удален, вот его копия).

NEW: Behind the scenes footage of Kathy Griffin's 'beheaded Trump' photo shoot. pic.twitter.com/ga4ze8uIap — Josh Caplan (@joshdcaplan) May 31, 2017

Ролик Гриффин сопроводила комментарием: «Я подпишу это так: „Кровь шла у него из глаз, кровь шла у него… откуда бы то ни было“». Это почти прямая цитата слов, сказанных Трампом о телеведущей Fox News Мэгин Келли в 2015 году: Трамп был недоволен тем, как она вела дебаты между кандидатами от республиканской партии («Кровь шла у нее из глаз, кровь шла у нее… откуда бы то ни было»). Это заявление, наряду с другими высказываниями Трампа о женщинах, вызвало яростную критику.

В следующем твите Гриффин написала: «Разумеется, я не оправдываю какое-либо насилие со стороны моих поклонников или других. Я просто высмеиваю Главного Насмешника». Судя по видео, выложенному TMZ, Гриффин и Шилдз догадывались, какую реакцию может вызвать их работа: во время просмотра отснятого материала Гриффин говорит фотографу, что они «они должны уехать в Мексику», потому что их ждет тюрьма. В то же время она заявила, что «они с Тайлером не боятся создавать изображения, которые наделают шума».

Публикация видео вызвала резко негативную реакцию в соцсетях. Многие комментаторы называли видео «отвратительным» и отмечали, что шутить про убийства президентов нельзя (за всю историю США были убиты четыре президента). Об этом написала, в частности, дочь Билла и Хиллари Клинтонов Челси, отца которой также пытались убить.

This is vile and wrong. It is never funny to joke about killing a president. https://t.co/zIiuKoMyFw — Chelsea Clinton (@ChelseaClinton) May 30, 2017

Сын президента США Дональд Трамп-младший назвал видео «отвратительным, но не удивительным», заявив, что для современных американских левых такое «кажется приемлемым». Первая леди США Мелания Трамп осудила поступок Гриффин «как мать, жена и человек». На видео отреагировал сам Трамп, сказавший, что комедийной актрисе «должно быть стыдно». «Мои дети, особенно 11-летний сын, тяжело переживают эту ситуацию», — написал он. Проверку в связи с публикациями начала секретная служба, занимающаяся охраной президента, сообщает Reuters.

Kathy Griffin should be ashamed of herself. My children, especially my 11 year old son, Barron, are having a hard time with this. Sick! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 31, 2017

Кэтти Гриффин удалила твит с роликом и опубликовала новый, в котором заявила, что «молит о прощении» и понимает, что «это было не смешно». «Я искренне извиняюсь. Я только увидела реакцию на эти изображения. Я комик, я переступаю черту. Я отодвигаю черту и пересекаю ее. Я зашла слишком далеко», — сказала она.

I am sorry. I went too far. I was wrong. pic.twitter.com/LBKvqf9xFB — Kathy Griffin (@kathygriffin) May 30, 2017

Несмотря на извинения, от Гриффин начали отказываться сотрудничающие с ней компании. Телеканал CNN объявил, что разрывает с ней договоренность об участии в новогоднем шоу, которое она вела с 2007 года вместе с телеведущим CNN Андерсоном Купером (в 2012-м она в прямом эфире сделала вид, что пытается заняться с ним оральным сексом). Сам Купер также сказал, что «в шоке» от видео. Контракт с Гриффин разорвала и компания Squatty Potty — производитель подставок для ног, которые ставят возле унитаза (бренд известен благодаря странной рекламе — в том числе, с какающими радугой единорогами). Кроме того, выступление Гриффин отменило казино Route 66 Casino в Нью-Мексико.