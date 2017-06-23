истории
Путин как бабушка и цирк без коней Подкаст «Медузы»
Meduza
13:45, 23 июня 2017
Алексей Пономарев и Евгений Берг обсуждают отношения Владимира Путина с интернетом, гибель американского студента после поездки в КНДР, «карманных» судебных экспертов и дело карельского краеведа Юрия Дмитриева, сюрреалистический процесс над руководством «Гоголь-центра» и культовый статус фильма «Брат». Скачать подкаст можно здесь.
Материалы, использованные в подкасте:
- Путин выдал видеозапись ударов американской авиации за российский обстрел в Сирии. Оказывается, эту запись ему передал Шойгу
- Американский студент умер через неделю после освобождения из тюрьмы в КНДР
- Специалисты по порнографии и экстремизму. Как работает Центр социокультурных экспертиз, чьи аналитические статьи помогают судам сажать правозащитников, националистов и Pussy Riot
- Шура Буртин. Дело Хоттабыча
- Следствие не смогло установить, был ли спектакль Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский отправлен под арест. Репортаж «Медузы» из зала суда
- «Мы вышли из Кино». Неделя Цоя на «Медузе»
- Брат-20 Антон Долин — о Даниле Багрове, главном герое постсоветского кино