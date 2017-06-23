Путин как бабушка и цирк без коней Подкаст «Медузы»

Алексей Пономарев и Евгений Берг обсуждают отношения Владимира Путина с интернетом, гибель американского студента после поездки в КНДР, «карманных» судебных экспертов и дело карельского краеведа Юрия Дмитриева, сюрреалистический процесс над руководством «Гоголь-центра» и культовый статус фильма «Брат». Скачать подкаст можно здесь.